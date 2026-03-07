«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Борнмута» Таверньеру

Дата публикации: 07-03-2026 21:50

«Манчестер Юнайтед» включил атакующего полузащитника «Борнмута» Маркуса Таверньера в перечень своих потенциальных трансферных целей. "Красные дьяволы" планируют подписать 26-летнего футболиста уже предстоящим летом, сообщает издание Daily Mail.

Маркус Таверньер играет за команду «вишен» с лета 2022 года. В текущем сезоне английский полузащитник принял участие в 26 матчах во всех турнирах, где забил шесть голов и отдал четыре результативных передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Таверньера составляет около 20 миллионов евро.

Таверньер отличается высокой активностью в атаке и хорошим видением поля, что делает его привлекательной целью для топ-клубов Премьер-лиги. Его техничность и способность создавать голевые моменты могут значительно усилить полузащиту «Манчестер Юнайтед». Эксперты считают, что если переход состоится, это будет важным приобретением для «красных дьяволов», стремящихся укрепить команду перед новыми вызовами в чемпионате.