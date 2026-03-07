«Арсенал» обыграл «Мэнсфилд Таун» и пробился в четвертьфинал Кубка Англии

Дата публикации: 07-03-2026 21:51

Завершился матч пятого раунда Кубка Англии, где встретились «Мэнсфилд Таун» и «Арсенал». Победу в этом противостоянии с минимальным счётом 2:1 одержала команда английской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Уан Колл» в Мэнсфилде, а главным судьёй на поле был Томас Брамэлл.

Первый гол в матче на 41-й минуте забил Нони Мадуэке, благодаря чему гости вышли вперёд. Ответ от «Мэнсфилд Таун» последовал уже на 50-й минуте: Уилл Эванс сравнял счёт. Однако через 16 минут Эберечи Эзе вновь вывел «Арсенал» вперёд, забив решающий мяч.

Теперь «Арсенал» продолжит выступления в турнире, выйдя в 1/4 финала. Жеребьёвка следующих матчей запланирована на 9 марта. Напомним, что действующим обладателем Кубка Англии является «Кристал Пэлас», который в прошлом сезоне выиграл финал со счётом 1:0 у «Манчестер Сити».

Этот результат стал важной победой для «Арсенала», укрепив их позиции в национальном кубковом соревновании. Фанаты команды высоко оценили игру, особенно яркую атаку и стабильную оборону соперников, которая не позволила «Мэнсфилд Таун» добиться ничьей или даже победы в домашнем матче.

Матч привлёк большое внимание болельщиков и спортивных экспертов, так как встречи команд из разных лиг всегда проходят с огромным накалом страстей и непредсказуемыми моментами. Победа «Арсенала» подтверждает их статус одного из лидеров английского футбола и даёт мотивацию для дальнейших успехов в Кубке Англии и других турнирах.