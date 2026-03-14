«Барселона» намерена приобрести нового крайнего полузащитника

Дата публикации: 14-03-2026 18:45

Футбольный клуб «Барселона» активно рассматривает возможность усиления своих атакующих флангов и в преддверии летнего трансферного окна внимательно изучает несколько вариантов приобретения новых вингеров. Об этом сообщает авторитетное издание The Telegraph.

По данным источника, руководство каталонского гранда анализирует целый ряд кандидатов на позицию игрового исполнителя по краям атаки. При этом у «Барселоны» существует вариант выкупа контракта Маркуса Рашфорда у английского «Манчестер Юнайтед», но вопрос о будущем 28-летнего футболиста пока остаётся открытым.

Отмечается, что хотя и сам игрок, и руководство клуба выражали заинтересованность в заключении полноценного соглашения, окончательное решение по данному вопросу ещё не принято. В числе других кандидатур на усиление атакующего звена также фигурирует вингер лондонского «Челси» Педру Нету.

Напомним, что Маркус Рашфорд прибыл в «Барселону» на правах аренды, рассчитанной до 30 июня 2026 года. В договоре прописана опция выкупа игрока, которая оценивается примерно в 30 миллионов евро.

Таким образом, «Барселона» намерена серьезно обновить состав и усилить атакующую линию, подбирая перспективных футболистов, которые смогут привнести свежие силы и разнообразие в игру команды. Текущие трансферные планы свидетельствуют о стремлении клуба найти баланс между стабильностью и новыми приобретениями. В ближайшие месяцы болельщики смогут увидеть, как эти стратегические решения повлияют на результаты команды в новых сезонах.