20:04 ()
Свернуть список

Майкл Оуэн назвал главного лидера среди клубов АПЛ на текущий момент

Дата публикации: 14-03-2026 18:46

 

Бывший форвард «Ливерпуля» Майкл Оуэн оценил текущий уровень игры мерсисайдской команды и высказал мнение о её перспективах в АПЛ, а также предположил, кто может стать чемпионом.

«Лично я считаю, что «Ливерпуль» – лучшая команда в Английской Премьер-лиге. Конечно, многие удивляются и спрашивают: а на каком же они месте? Сейчас — на шестом.

В прошлом сезоне они буквально разнесли всю лигу. Сейчас игра команды не такая убедительная, но если каждая из соперничающих команд выйдет в свой оптимальный состав и покажет максимум, я уверен, что «Ливерпуль» всё равно будет сильнейшим. Когда мерсисайдцы находятся в хорошей форме, гостить на «Энфилде» невероятно тяжело.

Мне всё ещё сложно поверить, что возможно в одном сезоне настолько доминировать и при этом усилиться такими талантами, как Александер Исак, Уго Экитике и Флориан Вирц, а затем играть не так ярко. Да, сейчас выступления команды уступают уровню того грандиозного сезона, но, на мой взгляд, это лишь вопрос времени. Возможно, уже в следующем чемпионате «Ливерпуль» вновь окажется на вершине.

Что касается победителя текущего чемпионата, я считаю, что титул достанется «Арсеналу». Однако не стоит утверждать, что клуб настолько же силён или хотя бы приблизительно на уровне прошлогоднего «Ливерпуля»», – заявил Оуэн в интервью для ВВС.

На данный момент «Арсенал» возглавляет таблицу АПЛ.

Социальные комментарии Cackle
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close