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Мальме - Лудогорец 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Эледа (Сведбанк) (Мальмё, Швеция), вместимость: 24000
18 Августа 2021, Среда. 22:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, Плей-офф
МальмёЛудогорец
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Составы команд
Мальмё
Мальмё, Швеция
Лудогорец
Разград, Болгария
27ШвецияврЙохан Далин
4ФинляндиязщНиклас Мойсандер
24ДаниязщЛассе Нильсен
31ШвециязщФранц Брорссон
6ШвецияпзОскар Левицки
5ДанияпзСёрен Риекс
10ДанияпзАндерс Кристиансен
7ШвецияпзЭрдаль Ракип
19СербияпзВелько Бирманчевич
32НорвегияпзЙо Инге Бергет
9ХорватиянпАнтонио-Мирко Колак
71ХорватияврКристиян Калина
30УкраиназщИгорь Пластун
22ДР КонгозщДжордан Икоко
3БолгариязщАнтон Недялков
24БенинзщОливье Вердон
8ФранцияпзКлод Гонсальвес
7Бразилияпз Сантана
25СенегалпзСтефан Баджи
95Бразилияпз Каули
37ГананпБернард Текпетей
19КипрнпПьерос Сотириу
Запасные
30ШвецияврIsmael Diarra Diawara
1ШвецияврМелькер Элльборг
14ШвециязщФеликс Беймо
29ШвециязщНоа Эйле
2ШвециязщЭрик Ларссон
37ШвецияпзСебастьян Нанаси
34ШвецияпзМаркус Бьёркквист
21ШвецияпзПитер Гваргис
17ГананпМалик Абубакари
22Босния и ГерцеговинанпАди Налич
23БолгарияврПламен Илиев
1НидерландыврСержио Падт
32Португалиязщ Жозуэ
5БолгариязщГеорги Терзиев
6НидерландызщШакилль Пинас
4Болгариязщ Сисиньо
88БолгарияпзКристалдо Вандерсон
64БолгарияпзДоминик Янков
13КонгопзМэвис Тчибота
45БолгариянпДимитар Митков
29РумыниянпДорин Ротариу
Главные тренеры
ДанияЙон-Даль Томассон
ЛитваВалдас Дамбраускас

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