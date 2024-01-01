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Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 06 Мая прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
06 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед, которое состоится 06 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
30 Англия вр Дин Хендерсон
17 Англия зщ Натаниэл Клайн
16 Дания зщ Йоаким Андерсен
26 США зщ Крис Ричардс
12 Колумбия зщ Даниэль Муньос
3 Англия зщ Тайрик Митчелл
20 Англия пз Адам Уортон
19 Англия пз Уилл Хьюз
7 Франция пз Майкл Олисе
9 Гана нп Джордан Айю
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
24 Камерун вр Андре Онана
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
35 Северная Ирландия зщ Джонни Эванс
20 Португалия зщ Диогу Дало
18 Бразилия пз Каземиро
37 Англия пз Кобби Майну
21 Бразилия пз Антони
7 Англия пз Мэйсон Маунт
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
14 Дания пз Кристиан Эриксен
11 Дания нп Расмус Хойлунд
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Нидерланды Эрик тен Хаг
История личных встреч
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1Кристал Пэлас
26.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Манчестер Юнайтед3 : 0Кристал Пэлас
04.02.2023 Англия - Премьер-лига 22-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Кристал Пэлас
18.01.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Кристал Пэлас1 : 1Манчестер Юнайтед
19.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед3 : 1Кристал Пэлас
22.05.2022 Англия - Премьер-лига 38-й тур Кристал Пэлас1 : 0Манчестер Юнайтед
05.12.2021 Англия - Премьер-лига 15-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Кристал Пэлас
03.03.2021 Англия - Премьер-лига 29-й тур Кристал Пэлас0 : 0Манчестер Юнайтед
19.09.2020 Англия - Премьер-лига 2-й тур Манчестер Юнайтед1 : 3Кристал Пэлас
16.07.2020 Англия - Премьер-лига 36-й тур Кристал Пэлас0 : 2Манчестер Юнайтед
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур 1 : 1Кристал Пэлас
24.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Кристал Пэлас2 : 0
21.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Кристал Пэлас5 : 2
14.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур 0 : 1Кристал Пэлас
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Кристал Пэлас2 : 4
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1
24.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Манчестер Юнайтед4 : 2
21.04.2024 Кубок Англии 1/2 финала 3 : 3 2 : 4Манчестер Юнайтед
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур 2 : 2Манчестер Юнайтед
07.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Манчестер Юнайтед2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3683
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3582
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3678
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3667
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3560
6 Ньюкасл Юнайтед3556
7 Челси3554
8 Манчестер Юнайтед3454
9 Вест Хэм Юнайтед3649
10 Борнмут3648
11 Брайтон энд Хоув Альбион3547
12 Вулверхэмптон3646
13 Фулхэм3644
14 Кристал Пэлас3540
15 Эвертон3637
16 Брентфорд3636
17 Ноттингем Форест3629
18
Зона вылета
Лутон Таун3626
19
Зона вылета
Бёрнли3624
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3616

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