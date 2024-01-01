Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 06 Мая прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
06 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед, которое состоится 06 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|30
|вр
|Дин Хендерсон
|17
|зщ
|Натаниэл Клайн
|16
|зщ
|Йоаким Андерсен
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|20
|пз
|Адам Уортон
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|7
|пз
|Майкл Олисе
|9
|нп
|Джордан Айю
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|24
|вр
|Андре Онана
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|35
|зщ
|Джонни Эванс
|20
|зщ
|Диогу Дало
|18
|пз
|Каземиро
|37
|пз
|Кобби Майну
|21
|пз
|Антони
|7
|пз
|Мэйсон Маунт
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|14
|пз
|Кристиан Эриксен
|11
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 0
|04.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|18.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|19.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 0
|05.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|03.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|19.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 3
|16.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 2
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|5 : 2
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 4
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|4 : 2
|21.04.2024
|Кубок Англии
|1/2 финала
|3 : 3 2 : 4
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|36
|83
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|35
|82
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|36
|78
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|36
|67
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|35
|60
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|56
|7
|Челси
|35
|54
|8
|Манчестер Юнайтед
|34
|54
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|49
|10
|Борнмут
|36
|48
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|35
|47
|12
|Вулверхэмптон
|36
|46
|13
|Фулхэм
|36
|44
|14
|Кристал Пэлас
|35
|40
|15
|Эвертон
|36
|37
|16
|Брентфорд
|36
|36
|17
|Ноттингем Форест
|36
|29
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|36
|26
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|36
|24
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|36
|16