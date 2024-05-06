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Лилль - Лион 06 Мая прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
06 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Лилль
Лион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Лион, которое состоится 06 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Лион
Лион
30 Франция вр Люка Шевалье
22 Португалия зщ Тьяго Сантос
18 Франция зщ Бафоде Диаките
4 Бразилия зщ Алешандро
5 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
8 Англия пз Анхель Гомес
6 Алжир пз Набиль Бенталеб
7 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
10 Франция пз Реми Кабелла
23 Косово нп Эдон Жегрова
9 Канада нп Джонатан Дэвид
1 Португалия вр Антони Лопеш
12 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
55 Хорватия зщ Дуе Чалета-Цар
3 Аргентина зщ Николас Тальяфико
98 Англия пз Эйнсли Мэйтленд-Найлс
6 Франция пз Максанс Какере
31 Сербия пз Неманья Матич
8 Франция пз Корентин Толиссо
37 Гана пз Эрнест Нуама
10 Франция нп Александр Ляказетт
17 Алжир нп Мохамед Саид Бенрахма
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
Франция Пьер Саж
История личных встреч
07.02.2024 Кубок Франции 1/8 финала Лион2 : 1Лилль
26.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур Лион0 : 2Лилль
10.03.2023 Франция - Лига 1 27-й тур Лилль3 : 3Лион
08.02.2023 Кубок Франции 1/8 финала Лион2 : 2 4 : 2Лилль
30.10.2022 Франция - Лига 1 13-й тур Лион1 : 0Лилль
27.02.2022 Франция - Лига 1 26-й тур Лион0 : 1Лилль
12.12.2021 Франция - Лига 1 18-й тур Лилль0 : 0Лион
25.04.2021 Франция - Лига 1 34-й тур Лион2 : 3Лилль
01.11.2020 Франция - Лига 1 9-й тур Лилль1 : 1Лион
08.03.2020 Франция - Лига 1 28-й тур Лилль1 : 0Лион
28.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур 1 : 2Лилль
24.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур 1 : 0Лилль
21.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур Лилль1 : 0
18.04.2024 Лига конференций 1/4 финала. 2-й матч Лилль2 : 1 3 : 4
11.04.2024 Лига конференций 1/4 финала. 1-й матч 2 : 1Лилль
28.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур Лион3 : 2
21.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур 4 : 1Лион
14.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур Лион4 : 3
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур 1 : 3Лион
02.04.2024 Кубок Франции 1/2 финала Лион3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ3170
2
Лига чемпионов
Монако3261
3
Лига чемпионов
Брест3257
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль3155
5
Лига Европы
Ницца3151
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3249
7 Ренн3245
8 Марсель3144
9 Лион3144
10 Монпелье3240
11 Тулуза3240
12 Реймс3140
13 Страсбург3236
14 Нант3233
15 Гавр3232
16 Метц3229
17
Зона вылета
Лорьян3226
18
Зона вылета
Клермон3225

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