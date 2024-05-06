Лилль - Лион 06 Мая прямая трансляция
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
06 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Лион, которое состоится 06 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Лион
Лион
|30
|вр
|Люка Шевалье
|22
|зщ
|Тьяго Сантос
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|4
|зщ
|Алешандро
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|8
|пз
|Анхель Гомес
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|10
|пз
|Реми Кабелла
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
|1
|вр
|Антони Лопеш
|12
|зщ
|Джейк О'Брайен
|55
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|98
|пз
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|6
|пз
|Максанс Какере
|31
|пз
|Неманья Матич
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|37
|пз
|Эрнест Нуама
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|17
|нп
|Мохамед Саид Бенрахма
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Пьер Саж
История личных встреч
|07.02.2024
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 1
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 2
|10.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|3 : 3
|08.02.2023
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 2
|30.10.2022
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 0
|27.02.2022
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 1
|12.12.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 0
|25.04.2021
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 3
|01.11.2020
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 1
|08.03.2020
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 2
|24.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 0
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 0
|18.04.2024
|Лига конференций
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 1 3 : 4
|11.04.2024
|Лига конференций
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 1
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 2
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|4 : 1
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|4 : 3
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 3
|02.04.2024
|Кубок Франции
|1/2 финала
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|31
|70
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|32
|61
| 3
Лига чемпионов
|Брест
|32
|57
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|31
|55
| 5
Лига Европы
|Ницца
|31
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|32
|49
|7
|Ренн
|32
|45
|8
|Марсель
|31
|44
|9
|Лион
|31
|44
|10
|Монпелье
|32
|40
|11
|Тулуза
|32
|40
|12
|Реймс
|31
|40
|13
|Страсбург
|32
|36
|14
|Нант
|32
|33
|15
|Гавр
|32
|32
|16
|Метц
|32
|29
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|32
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|32
|25