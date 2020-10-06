Италия - Испания 6 Октября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
6 Октября 2021, Среда. 21:45 МСК. Лига наций УЕФА, 1/2 Финала
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия - Испания, которое состоится 06 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2021/22, 1/2 финала, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Италия
Испания
|21
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|13
|зщ
|Эмерсон
|23
|зщ
|Алессандро Бастони
|19
|зщ
|Леонардо Бонуччи
|2
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|6
|пз
|Марко Верратти
|8
|пз
|Жоржиньо
|18
|пз
|Николо Барелла
|10
|нп
|Лоренцо Инсинье
|20
|нп
|Федерико Бернардески
|14
|нп
|Федерико Кьеза
|23
|вр
|Унай Симон
|17
|зщ
|Маркос Алонсо
|3
|зщ
|Пау Торрес
|19
|зщ
|Эмерик Лапорт
|2
|зщ
|Сесар Аспиликуэта
|9
|пз
|Гави
|5
|пз
|Серхио Бускетс
|8
|пз
|Коке
|22
|пз
|Пабло Сарабия
|21
|нп
|Микель Оярсабаль
|11
|нп
|Ферран Торрес
Запасные
|22
|вр
|Алекс Мерет
|1
|вр
|Сальваторе Сиригу
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|4
|зщ
|Давиде Калабрия
|3
|зщ
|Джорджо Кьеллини
|12
|зщ
|Федерико Димарко
|16
|пз
|Бриан Кристанте
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|11
|нп
|Доменико Берарди
|17
|нп
|Мойзе Кин
|9
|нп
|Джакомо Распадори
|13
|вр
|Роберт Санчес
|1
|вр
|Давид де Хеа
|12
|зщ
|Эрик Гарсия
|4
|зщ
|Иньиго Мартинес
|15
|зщ
|Педро Порро
|14
|зщ
|Серхио Регилон
|10
|зщ
|Серхи Роберто
|18
|пз
|Пабло Форнальс
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|20
|пз
|Микель Мерино
|7
|пз
|Йереми Пино
|6
|нп
|Брайан Хиль
Главные тренеры
|Роберто Манчини
|Луис Энрике
История личных встреч
|06.07.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|1/2 финала
|1 : 1 4 : 2
|02.09.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа G. Тур 7
|3 : 0
|06.10.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа G. Тур 2
|1 : 1
|27.06.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|1/8 финала
|2 : 0
|24.03.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|06.03.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2014
|1 : 0
|27.06.2013
|Кубок конфедераций
|1/2 финала
|0 : 0 7 : 6
|01.07.2012
|ЧЕ-2012 - финальный раунд
|Финал
|4 : 0
|10.06.2012
|ЧЕ-2012 - финальный раунд
|Группа C. Тур 1
|1 : 1
|10.08.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2011
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Лиги наций: Италия — Испания. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.