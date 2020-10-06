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Италия - Испания 6 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
6 Октября 2021, Среда. 21:45 МСК. Лига наций УЕФА, 1/2 Финала
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
ИталияИспания

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия - Испания, которое состоится 06 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2021/22, 1/2 финала, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Италия
Испания
21ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
13Италиязщ Эмерсон
23ИталиязщАлессандро Бастони
19ИталиязщЛеонардо Бонуччи
2ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
6ИталияпзМарко Верратти
8Италияпз Жоржиньо
18ИталияпзНиколо Барелла
10ИталиянпЛоренцо Инсинье
20ИталиянпФедерико Бернардески
14ИталиянпФедерико Кьеза
23ИспанияврУнай Симон
17ИспаниязщМаркос Алонсо
3ИспаниязщПау Торрес
19ИспаниязщЭмерик Лапорт
2ИспаниязщСесар Аспиликуэта
9Испанияпз Гави
5ИспанияпзСерхио Бускетс
8Испанияпз Коке
22ИспанияпзПабло Сарабия
21ИспаниянпМикель Оярсабаль
11ИспаниянпФерран Торрес
Запасные
22ИталияврАлекс Мерет
1ИталияврСальваторе Сиригу
15ИталиязщФранческо Ачерби
4ИталиязщДавиде Калабрия
3ИталиязщДжорджо Кьеллини
12ИталиязщФедерико Димарко
16ИталияпзБриан Кристанте
5ИталияпзМануэль Локателли
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
11ИталиянпДоменико Берарди
17ИталиянпМойзе Кин
9ИталиянпДжакомо Распадори
13ИспанияврРоберт Санчес
1ИспанияврДавид де Хеа
12ИспаниязщЭрик Гарсия
4ИспаниязщИньиго Мартинес
15ИспаниязщПедро Порро
14ИспаниязщСерхио Регилон
10ИспаниязщСерхи Роберто
18ИспанияпзПабло Форнальс
16ИспанияпзРодриго Эрнандес
20ИспанияпзМикель Мерино
7ИспанияпзЙереми Пино
6ИспаниянпБрайан Хиль
Главные тренеры
ИталияРоберто Манчини
ИспанияЛуис Энрике
История личных встреч
06.07.2021 ЧЕ-2020 - финальный раунд 1/2 финала Италия1 : 1 4 : 2Испания
02.09.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа G. Тур 7 Испания3 : 0Италия
06.10.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа G. Тур 2 Италия1 : 1Испания
27.06.2016 ЧЕ-2016 - финальный раунд 1/8 финала Италия2 : 0Испания
24.03.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Италия1 : 1Испания
06.03.2014 Товарищеские матчи (сборные) Март 2014 Испания1 : 0Италия
27.06.2013 Кубок конфедераций 1/2 финала Испания0 : 0 7 : 6Италия
01.07.2012 ЧЕ-2012 - финальный раунд Финал Испания4 : 0Италия
10.06.2012 ЧЕ-2012 - финальный раунд Группа C. Тур 1 Испания1 : 1Италия
10.08.2011 Товарищеские матчи (сборные) Август 2011 Италия2 : 1Испания
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Лиги наций: Италия — Испания. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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