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Уотфорд - Ливерпуль 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 21500
16 Октября 2021, Суббота. 14:30 МСК. АПЛ, 8-й тур
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
УотфордЛиверпуль

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Ливерпуль, которое состоится 16 октября 2021 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
Италия Клаудио Раньери
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
29.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 28 Уотфорд3 : 0Ливерпуль
14.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 17 Ливерпуль2 : 0Уотфорд
27.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 28 Ливерпуль5 : 0Уотфорд
24.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 13 Уотфорд0 : 3Ливерпуль
17.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 31 Ливерпуль5 : 0Уотфорд
12.08.2017 Англия - Премьер-лига Тур 1 Уотфорд3 : 3Ливерпуль
01.05.2017 Англия - Премьер-лига Тур 35 Уотфорд0 : 1Ливерпуль
06.11.2016 Англия - Премьер-лига Тур 11 Ливерпуль6 : 1Уотфорд
08.05.2016 Англия - Премьер-лига Тур 37 Ливерпуль2 : 0Уотфорд
20.12.2015 Англия - Премьер-лига Тур 17 Уотфорд3 : 0Ливерпуль

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