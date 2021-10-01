Уотфорд - Ливерпуль 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 21500
16 Октября 2021, Суббота. 14:30 МСК. АПЛ, 8-й тур
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Ливерпуль, которое состоится 16 октября 2021 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
|Юрген Клопп
История личных встреч
|29.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|3 : 0
|14.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|2 : 0
|27.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|5 : 0
|24.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|0 : 3
|17.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|5 : 0
|12.08.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|3 : 3
|01.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|0 : 1
|06.11.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|6 : 1
|08.05.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|2 : 0
|20.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|3 : 0