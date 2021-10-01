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Брентфорд - Челси 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
16 Октября 2021, Суббота. 19:30 МСК. АПЛ, 8-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
БрентфордЧелси

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Челси, которое состоится 16 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Челси
Лондон
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Германия Томас Тухель
История личных встреч
28.01.2017 Кубок Англии 1/16 финала Челси4 : 0Брентфорд
17.02.2013 Кубок Англии 1/16 финала Челси4 : 0Брентфорд
27.01.2013 Кубок Англии 1/16 финала Брентфорд2 : 2Челси

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