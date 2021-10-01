Наполи - Торино 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
17 Октября 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Серия А, 8-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Торино, которое состоится 17 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Торино
Турин
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Иван Юрич
История личных встреч
|26.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 33
|0 : 2
|23.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 14
|1 : 1
|29.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 26
|2 : 1
|06.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 7
|0 : 0
|17.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 24
|0 : 0
|23.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 5
|1 : 3
|06.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 36
|2 : 2
|16.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 17
|1 : 3
|14.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 36
|0 : 5
|18.12.2016
|Италия - Серия А
|Тур 17
|5 : 3