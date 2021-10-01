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Наполи - Торино 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
17 Октября 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Серия А, 8-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия)
НаполиТорино

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Торино, которое состоится 17 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Торино
Турин
Главные тренеры
Италия Лучано Спаллетти
Хорватия Иван Юрич
История личных встреч
26.04.2021 Италия - Серия А Тур 33 Торино0 : 2Наполи
23.12.2020 Италия - Серия А Тур 14 Наполи1 : 1Торино
29.02.2020 Италия - Серия А Тур 26 Наполи2 : 1Торино
06.10.2019 Италия - Серия А Тур 7 Торино0 : 0Наполи
17.02.2019 Италия - Серия А Тур 24 Наполи0 : 0Торино
23.09.2018 Италия - Серия А Тур 5 Торино1 : 3Наполи
06.05.2018 Италия - Серия А Тур 36 Наполи2 : 2Торино
16.12.2017 Италия - Серия А Тур 17 Торино1 : 3Наполи
14.05.2017 Италия - Серия А Тур 36 Торино0 : 5Наполи
18.12.2016 Италия - Серия А Тур 17 Наполи5 : 3Торино

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