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Болонья - Ювентус 18 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
18 Декабря 2021, Суббота. 20:00 МСК. Серия А, 18-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
БолоньяЮвентус

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Ювентус, которое состоится 18 декабря 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Ювентус
Турин
Главные тренеры
Сербия Синиша Михайлович
Италия Массимилиано Аллегри
История личных встреч
23.05.2021 Италия - Серия А Тур 38 Болонья1 : 4Ювентус
24.01.2021 Италия - Серия А Тур 19 Ювентус2 : 0Болонья
22.06.2020 Италия - Серия А Тур 27 Болонья0 : 2Ювентус
19.10.2019 Италия - Серия А Тур 8 Ювентус2 : 1Болонья
24.02.2019 Италия - Серия А Тур 25 Болонья0 : 1Ювентус
12.01.2019 Кубок Италии 1/8 финала Болонья0 : 2Ювентус
26.09.2018 Италия - Серия А Тур 6 Ювентус2 : 0Болонья
05.05.2018 Италия - Серия А Тур 36 Ювентус3 : 1Болонья
17.12.2017 Италия - Серия А Тур 17 Болонья0 : 3Ювентус
27.05.2017 Италия - Серия А Тур 38 Болонья1 : 2Ювентус

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