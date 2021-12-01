Болонья - Ювентус 18 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
18 Декабря 2021, Суббота. 20:00 МСК. Серия А, 18-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Ювентус, которое состоится 18 декабря 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Ювентус
Турин
Главные тренеры
|Синиша Михайлович
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|23.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 38
|1 : 4
|24.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 19
|2 : 0
|22.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 27
|0 : 2
|19.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 8
|2 : 1
|24.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 25
|0 : 1
|12.01.2019
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 2
|26.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 6
|2 : 0
|05.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 36
|3 : 1
|17.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 17
|0 : 3
|27.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 38
|1 : 2