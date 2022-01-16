Рома - Кальяри 16 Января прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
16 января 2022, воскресенье. 20:00 МСК. Италия - Серия А, 22-й тур
Главный судья: Лоренцо Маджони (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Кальяри, которое состоится 16 Января 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Кальяри
Кальяри
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Вальтер Маццарри
История личных встреч
|27.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 2
|25.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 33
|3 : 2
|23.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 14
|3 : 2
|12.09.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|01.03.2020
|Италия - Серия А
|Тур 26
|3 : 4
|06.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 7
|1 : 1
|27.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 34
|3 : 0
|08.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 15
|2 : 2
|06.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 36
|0 : 1
|16.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 17
|1 : 0