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Рома - Кальяри 16 Января прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
16 января 2022, воскресенье. 20:00 МСК. Италия - Серия А, 22-й тур
Главный судья: Лоренцо Маджони (Италия);
Рома Кальяри

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Кальяри, которое состоится 16 Января 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Кальяри
Кальяри
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Италия Вальтер Маццарри
История личных встреч
27.10.2021 Италия - Серия А Тур 10 Кальяри1 : 2Рома
25.04.2021 Италия - Серия А Тур 33 Кальяри3 : 2Рома
23.12.2020 Италия - Серия А Тур 14 Рома3 : 2Кальяри
12.09.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Кальяри2 : 2Рома
01.03.2020 Италия - Серия А Тур 26 Кальяри3 : 4Рома
06.10.2019 Италия - Серия А Тур 7 Рома1 : 1Кальяри
27.04.2019 Италия - Серия А Тур 34 Рома3 : 0Кальяри
08.12.2018 Италия - Серия А Тур 15 Кальяри2 : 2Рома
06.05.2018 Италия - Серия А Тур 36 Кальяри0 : 1Рома
16.12.2017 Италия - Серия А Тур 17 Рома1 : 0Кальяри

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