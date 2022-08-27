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Ливерпуль - Манчестер Сити 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
16 Октября 2022 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Ливерпуль
Манчестер Сити

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Манчестер Сити, которое состоится 16 Октября 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ливерпуль
      Ливерпуль
      Манчестер Сити
      Манчестер
      Главные тренеры
      ГерманияЮрген Клопп
      ИспанияХосеп Гвардиола
      История личных встреч
      30.07.2022 Суперкубок Англии Финал Ливерпуль3 : 1Манчестер Сити
      16.04.2022 Кубок Англии 1/2 финала Манчестер Сити2 : 3Ливерпуль
      10.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 32 Манчестер Сити2 : 2Ливерпуль
      03.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 7 Ливерпуль2 : 2Манчестер Сити
      07.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 23 Ливерпуль1 : 4Манчестер Сити
      08.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 8 Манчестер Сити1 : 1Ливерпуль
      02.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 32 Манчестер Сити4 : 0Ливерпуль
      10.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 12 Ливерпуль3 : 1Манчестер Сити
      04.08.2019 Суперкубок Англии Финал Ливерпуль1 : 1 4 : 5Манчестер Сити
      03.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 21 Манчестер Сити2 : 1Ливерпуль
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 11-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал980123-102488,9
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити972033-92385,2
      3
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур1072122-102376,7
      4
      Лига чемпионов
      		Челси851213-101666,7
      5
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед850313-151562,5
      6 Ньюкасл Юнайтед935117-91451,9
      7 Брайтон энд Хоув Альбион942314-111451,9
      8 Брентфорд1034318-171343,3
      9 Борнмут1034310-221343,3
      10 Фулхэм1033416-201240,0
      11 Ливерпуль824220-121041,7
      12 Кристал Пэлас924310-121037,0
      13 Вест Хэм Юнайтед93158-101037,0
      14 Эвертон102448-111033,3
      15 Лидс Юнайтед823311-12937,5
      16 Астон Вилла92347-11933,3
      17 Вулверхэмптон102354-12930,0
      18
      Зона вылета
      		Саутгемптон92168-17725,9
      19
      Зона вылета
      		Лестер Сити1012715-24516,7
      20
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест101277-23516,7

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