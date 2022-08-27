Ливерпуль - Манчестер Сити 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
16 Октября 2022 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Манчестер Сити, которое состоится 16 Октября 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|30.07.2022
|Суперкубок Англии
|Финал
|3 : 1
|16.04.2022
|Кубок Англии
|1/2 финала
|2 : 3
|10.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|2 : 2
|03.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|2 : 2
|07.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|1 : 4
|08.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 1
|02.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|4 : 0
|10.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|3 : 1
|04.08.2019
|Суперкубок Англии
|Финал
|1 : 1 4 : 5
|03.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 11-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|9
|8
|0
|1
|23-10
|24
|88,9
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|9
|7
|2
|0
|33-9
|23
|85,2
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|10
|7
|2
|1
|22-10
|23
|76,7
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|8
|5
|1
|2
|13-10
|16
|66,7
| 5
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|8
|5
|0
|3
|13-15
|15
|62,5
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|3
|5
|1
|17-9
|14
|51,9
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|9
|4
|2
|3
|14-11
|14
|51,9
|8
|Брентфорд
|10
|3
|4
|3
|18-17
|13
|43,3
|9
|Борнмут
|10
|3
|4
|3
|10-22
|13
|43,3
|10
|Фулхэм
|10
|3
|3
|4
|16-20
|12
|40,0
|11
|Ливерпуль
|8
|2
|4
|2
|20-12
|10
|41,7
|12
|Кристал Пэлас
|9
|2
|4
|3
|10-12
|10
|37,0
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|8-10
|10
|37,0
|14
|Эвертон
|10
|2
|4
|4
|8-11
|10
|33,3
|15
|Лидс Юнайтед
|8
|2
|3
|3
|11-12
|9
|37,5
|16
|Астон Вилла
|9
|2
|3
|4
|7-11
|9
|33,3
|17
|Вулверхэмптон
|10
|2
|3
|5
|4-12
|9
|30,0
| 18
Зона вылета
|Саутгемптон
|9
|2
|1
|6
|8-17
|7
|25,9
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|10
|1
|2
|7
|15-24
|5
|16,7
| 20
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|10
|1
|2
|7
|7-23
|5
|16,7