Наполи - Ювентус 13 Января прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
13 Января 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 18-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Ювентус, которое состоится 13 Января 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Ювентус
Турин
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|06.01.2022
|Италия - Серия А
|Тур 20
|1 : 1
|11.09.2021
|Италия - Серия А
|Тур 3
|2 : 1
|07.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 3
|2 : 1 Т
|13.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 22
|1 : 0
|20.01.2021
|Суперкубок Италии
|Финал
|2 : 0
|17.06.2020
|Кубок Италии
|Финал
|0 : 0 4 : 2
|26.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 21
|2 : 1
|31.08.2019
|Италия - Серия А
|Тур 2
|4 : 3
|03.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 26
|1 : 2
|29.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 7
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|17
|14
|2
|1
|39-13
|44
|86.3
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|17
|11
|4
|2
|26-7
|37
|72.5
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|17
|11
|4
|2
|33-18
|37
|72.5
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|17
|11
|1
|5
|37-24
|34
|66.7
| 5
Лига Европы
|Лацио
|17
|9
|4
|4
|29-15
|31
|60.8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|17
|9
|4
|4
|26-18
|31
|60.8
|7
|Рома
|17
|9
|4
|4
|21-16
|31
|60.8
|8
|Удинезе
|17
|6
|7
|4
|25-19
|25
|49.0
|9
|Фиорентина
|17
|6
|5
|6
|21-22
|23
|45.1
|10
|Торино
|17
|6
|5
|6
|18-19
|23
|45.1
|11
|Лечче
|17
|4
|7
|6
|16-18
|19
|37.3
|12
|Болонья
|17
|5
|4
|8
|21-28
|19
|37.3
|13
|Эмполи
|17
|4
|7
|6
|15-22
|19
|37.3
|14
|Салернитана
|17
|4
|6
|7
|21-27
|18
|35.3
|15
|Монца
|17
|5
|3
|9
|19-25
|18
|35.3
|16
|Сассуоло
|17
|4
|4
|9
|17-26
|16
|31.4
|17
|Специя
|17
|3
|6
|8
|16-28
|15
|29.4
| 18
Зона вылета
|Верона
|17
|2
|3
|12
|15-30
|9
|17.6
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|17
|2
|3
|12
|8-30
|9
|17.6
| 20
Зона вылета
|Кремонезе
|17
|0
|7
|10
|11-29
|7
|13.7