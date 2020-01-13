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Наполи - Ювентус 13 Января прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
13 Января 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 18-й тур
Наполи
Ювентус

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Ювентус, которое состоится 13 Января 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Наполи
      Неаполь
      Ювентус
      Турин
      Главные тренеры
      ИталияЛучано Спаллетти
      ИталияМассимилиано Аллегри
      История личных встреч
      06.01.2022 Италия - Серия А Тур 20 Ювентус1 : 1Наполи
      11.09.2021 Италия - Серия А Тур 3 Наполи2 : 1Ювентус
      07.04.2021 Италия - Серия А Тур 3 Ювентус2 : 1 ТНаполи
      13.02.2021 Италия - Серия А Тур 22 Наполи1 : 0Ювентус
      20.01.2021 Суперкубок Италии Финал Ювентус2 : 0Наполи
      17.06.2020 Кубок Италии Финал Наполи0 : 0 4 : 2Ювентус
      26.01.2020 Италия - Серия А Тур 21 Наполи2 : 1Ювентус
      31.08.2019 Италия - Серия А Тур 2 Ювентус4 : 3Наполи
      03.03.2019 Италия - Серия А Тур 26 Наполи1 : 2Ювентус
      29.09.2018 Италия - Серия А Тур 7 Ювентус3 : 1Наполи
      Текстовая трансляция
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      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи17 14 2 1 39-13 44 86.3
      2
      Лига чемпионов
      		Ювентус17 11 4 2 26-7 37 72.5
      3
      Лига чемпионов
      		Милан17 11 4 2 33-18 37 72.5
      4
      Лига чемпионов
      		Интер М17 11 1 5 37-24 34 66.7
      5
      Лига Европы
      		Лацио17 9 4 4 29-15 31 60.8
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Аталанта17 9 4 4 26-18 31 60.8
      7 Рома17 9 4 4 21-16 31 60.8
      8 Удинезе17 6 7 4 25-19 25 49.0
      9 Фиорентина17 6 5 6 21-22 23 45.1
      10 Торино17 6 5 6 18-19 23 45.1
      11 Лечче17 4 7 6 16-18 19 37.3
      12 Болонья17 5 4 8 21-28 19 37.3
      13 Эмполи17 4 7 6 15-22 19 37.3
      14 Салернитана17 4 6 7 21-27 18 35.3
      15 Монца17 5 3 9 19-25 18 35.3
      16 Сассуоло17 4 4 9 17-26 16 31.4
      17 Специя17 3 6 8 16-28 15 29.4
      18
      Зона вылета
      		Верона17 2 3 12 15-30 9 17.6
      19
      Зона вылета
      		Сампдория17 2 3 12 8-30 9 17.6
      20
      Зона вылета
      		Кремонезе17 0 7 10 11-29 7 13.7

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