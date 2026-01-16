04:57 ()
Свернуть список

Аль-Иттихад - Аль-Иттифак 16 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 16-01-2026 19:30
Стадион: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия), вместимость: 65000
16 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 16-й тур
Аль-Иттихад
Аль-Иттифак

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Иттихад - Аль-Иттифак, которое состоится 16 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Иттихад
Джидда
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
Главные тренеры
Франция Лоран Блан
Саудовская Аравия Саад Аль-Шехри
История личных встреч
21.04.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 29-й тур Аль-Иттихад3 : 2Аль-Иттифак
30.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур Аль-Иттифак0 : 4Аль-Иттихад
10.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 31-й тур Аль-Иттихад0 : 5Аль-Иттифак
24.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 14-й тур Аль-Иттифак1 : 1Аль-Иттихад
13.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 15-й тур 1 : 1Аль-Иттихад
09.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 14-й тур 0 : 4Аль-Иттихад
03.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур Аль-Иттихад1 : 0
31.12.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур 1 : 3Аль-Иттихад
27.12.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 11-й тур Аль-Иттихад2 : 0
12.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 15-й тур Аль-Иттифак1 : 2
08.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 14-й тур 3 : 4Аль-Иттифак
02.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур Аль-Иттифак2 : 0
30.12.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур Аль-Иттифак2 : 2
25.12.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 11-й тур 0 : 2Аль-Иттифак
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль1438
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Ахли1431
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср1431
4 Аль-Таавун1431
5 Аль-Кадисия1430
6 Аль-Иттихад1427
7 Аль-Иттифак1422
8 Аль-Халидж1421
9 Аль-Фатех1420
10 Неом1420
11 Аль-Хазм1416
12 Аль-Фейха1413
13 Аль-Холуд1412
14 Аль-Шабаб1411
15 Дамак1410
16
Зона вылета
Эр-Рияд149
17
Зона вылета
Аль-Охдуд148
18
Зона вылета
Аль-Наджма142

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2026
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close