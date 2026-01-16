Аль-Иттихад - Аль-Иттифак 16 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 16-01-2026 19:30
Стадион: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия), вместимость: 65000
16 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 16-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Иттихад - Аль-Иттифак, которое состоится 16 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Иттихад
Джидда
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
Главные тренеры
|Лоран Блан
|Саад Аль-Шехри
История личных встреч
|21.04.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|29-й тур
|3 : 2
|30.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|12-й тур
|0 : 4
|10.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|31-й тур
|0 : 5
|24.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|14-й тур
|1 : 1
|13.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|15-й тур
|1 : 1
|09.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|14-й тур
|0 : 4
|03.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|13-й тур
|1 : 0
|31.12.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|12-й тур
|1 : 3
|27.12.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|11-й тур
|2 : 0
|12.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|15-й тур
|1 : 2
|08.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|14-й тур
|3 : 4
|02.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|13-й тур
|2 : 0
|30.12.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|12-й тур
|2 : 2
|25.12.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|11-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|14
|38
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Ахли
|14
|31
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|14
|31
|4
|Аль-Таавун
|14
|31
|5
|Аль-Кадисия
|14
|30
|6
|Аль-Иттихад
|14
|27
|7
|Аль-Иттифак
|14
|22
|8
|Аль-Халидж
|14
|21
|9
|Аль-Фатех
|14
|20
|10
|Неом
|14
|20
|11
|Аль-Хазм
|14
|16
|12
|Аль-Фейха
|14
|13
|13
|Аль-Холуд
|14
|12
|14
|Аль-Шабаб
|14
|11
|15
|Дамак
|14
|10
| 16
Зона вылета
|Эр-Рияд
|14
|9
| 17
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|14
|8
| 18
Зона вылета
|Аль-Наджма
|14
|2