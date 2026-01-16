Вест Бромвич Альбион - Мидлсбро 16 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 16-01-2026 22:00
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
16 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 27-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Мидлсбро, которое состоится 16 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
|Райан Мэйсон
|Роб Эдвардс
История личных встреч
|19.09.2025
|Англия — Чемпионшип
|6-й тур
|2 : 1
|21.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|2 : 0
|01.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|0 : 1
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 0
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|4 : 2
|25.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|2 : 0
|30.07.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 1
|22.02.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|2 : 1
|06.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|1 : 1
|29.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|0 : 2
|11.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|2 : 2 5 : 6
|05.01.2026
|Англия — Чемпионшип
|26-й тур
|2 : 1
|01.01.2026
|Англия — Чемпионшип
|25-й тур
|1 : 0
|29.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|24-й тур
|2 : 1
|26.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|23-й тур
|1 : 2
|10.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|3 : 1
|04.01.2026
|Англия — Чемпионшип
|26-й тур
|4 : 0
|01.01.2026
|Англия — Чемпионшип
|25-й тур
|1 : 0
|29.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|24-й тур
|0 : 1
|26.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|23-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ковентри Сити
|26
|52
| 2
Повышение
|Мидлсбро
|26
|46
| 3
Плей-офф за повышение
|Ипсвич Таун
|25
|44
| 4
Плей-офф за повышение
|Престон Норт Энд
|26
|43
| 5
Плей-офф за повышение
|Миллуолл
|26
|43
| 6
Плей-офф за повышение
|Уотфорд
|25
|41
|7
|Халл Сити
|25
|41
|8
|Сток Сити
|26
|40
|9
|Рексем
|26
|40
|10
|Бристоль Сити
|26
|39
|11
|Куинз Парк Рейнджерс
|26
|38
|12
|Лестер Сити
|26
|37
|13
|Дерби Каунти
|26
|35
|14
|Бирмингем Сити
|26
|34
|15
|Саутгемптон
|26
|33
|16
|Шеффилд Юнайтед
|25
|32
|17
|Суонси Сити
|26
|32
|18
|Вест Бромвич Альбион
|26
|31
|19
|Чарльтон Атлетик
|25
|29
|20
|Блэкберн Роверс
|25
|28
|21
|Портсмут
|24
|25
| 22
Зона вылета
|Норвич Сити
|26
|24
| 23
Зона вылета
|Оксфорд Юнайтед
|25
|22
| 24
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|25
|-7