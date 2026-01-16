01:27 ()
Вест Бромвич Альбион - Мидлсбро 16 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 16-01-2026 22:00
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
16 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 27-й тур
Вест Бромвич Альбион
Мидлсбро

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Мидлсбро, которое состоится 16 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
Англия Райан Мэйсон
Уэльс Роб Эдвардс
История личных встреч
19.09.2025 Англия — Чемпионшип 6-й тур Мидлсбро2 : 1Вест Бромвич Альбион
21.01.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Мидлсбро2 : 0Вест Бромвич Альбион
01.10.2024 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 1Мидлсбро
23.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Мидлсбро1 : 0Вест Бромвич Альбион
26.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Вест Бромвич Альбион4 : 2Мидлсбро
25.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0Мидлсбро
30.07.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Мидлсбро1 : 1Вест Бромвич Альбион
22.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Мидлсбро2 : 1Вест Бромвич Альбион
06.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Мидлсбро
29.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 2Мидлсбро
11.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд 2 : 2 5 : 6Вест Бромвич Альбион
05.01.2026 Англия — Чемпионшип 26-й тур 2 : 1Вест Бромвич Альбион
01.01.2026 Англия — Чемпионшип 25-й тур 1 : 0Вест Бромвич Альбион
29.12.2025 Англия — Чемпионшип 24-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 1
26.12.2025 Англия — Чемпионшип 23-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 2
10.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд 3 : 1Мидлсбро
04.01.2026 Англия — Чемпионшип 26-й тур Мидлсбро4 : 0
01.01.2026 Англия — Чемпионшип 25-й тур 1 : 0Мидлсбро
29.12.2025 Англия — Чемпионшип 24-й тур Мидлсбро0 : 1
26.12.2025 Англия — Чемпионшип 23-й тур Мидлсбро0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ковентри Сити2652
2
Повышение
Мидлсбро2646
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун2544
4
Плей-офф за повышение
Престон Норт Энд2643
5
Плей-офф за повышение
Миллуолл2643
6
Плей-офф за повышение
Уотфорд2541
7 Халл Сити2541
8 Сток Сити2640
9 Рексем2640
10 Бристоль Сити2639
11 Куинз Парк Рейнджерс2638
12 Лестер Сити2637
13 Дерби Каунти2635
14 Бирмингем Сити2634
15 Саутгемптон2633
16 Шеффилд Юнайтед2532
17 Суонси Сити2632
18 Вест Бромвич Альбион2631
19 Чарльтон Атлетик2529
20 Блэкберн Роверс2528
21 Портсмут2425
22
Зона вылета
Норвич Сити2624
23
Зона вылета
Оксфорд Юнайтед2522
24
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей25-7

