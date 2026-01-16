Спортинг - Каза Пия 16 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 16-01-2026 22:15
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
16 Января 2026 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 18-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Каза Пия, которое состоится 16 Января 2026 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Каза Пия
Лиссабон
|1
|вр
|Руй Силва
|13
|зщ
|Георгиос Ваяннидис
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|52
|пз
|Жоау Симойнш
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|10
|пз
|Джени Катамо
|2
|пз
|Матеус Рейс
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|27
|нп
|Алиссон Сантос
|97
|нп
|Луис Суарес
|1
|вр
|Патрик Секейра
|5
|зщ
|Абду Конте
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|43
|зщ
|David Sousa
|8
|пз
|Рафаэл Бриту
|74
|пз
|Ренату Ньяга
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|20
|пз
|Яссин Укили
|29
|нп
|Жереми Ливолан
|90
|нп
|Диас Морейра Кассиано
|7
|нп
|Келиан Нсона
Главные тренеры
|Руй Боржеш
|Жоау Перейра
История личных встреч
|08.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 2
|09.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 3
|05.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 0
|29.01.2024
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|8 : 0
|18.08.2023
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 2
|09.04.2023
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|3 : 4
|22.10.2022
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|3 : 1
|22.12.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 2
|02.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 1
|28.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|4 : 0
|23.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 4
|18.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 3 ДВ
|13.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|6 : 0
|04.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|3 : 1
|28.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|0 : 0
|21.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 2
|17.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 2
|13.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|17
|49
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|17
|42
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|17
|39
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|17
|28
|5
|Брага
|17
|27
|6
|Морейренсе
|17
|27
|7
|Витория Гимарайнш
|17
|25
|8
|Фамаликан
|17
|23
|9
|Эшторил
|17
|20
|10
|Алверка
|17
|20
|11
|Риу Аве
|17
|20
|12
|Эштрела
|17
|19
|13
|Санта-Клара
|17
|17
|14
|Насьонал
|17
|17
|15
|Каза Пия
|17
|14
| 16
Стыковая зона
|Арока
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Тондела
|17
|12
| 18
Зона вылета
|АВС
|17
|4