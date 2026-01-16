01:27 ()
Спортинг - Каза Пия 16 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 16-01-2026 22:15
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
16 Января 2026 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 18-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Спортинг
Каза Пия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Каза Пия, которое состоится 16 Января 2026 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Каза Пия
Лиссабон
1 Португалия вр Руй Силва
13 Греция зщ Георгиос Ваяннидис
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
52 Португалия пз Жоау Симойнш
5 Япония пз Хидемаса Морита
10 Мозамбик пз Джени Катамо
2 Бразилия пз Матеус Рейс
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
27 Бразилия нп Алиссон Сантос
97 Колумбия нп Луис Суарес
1 Коста-Рика вр Патрик Секейра
5 Португалия зщ Абду Конте
6 Португалия зщ Жозе Фонте
43 Бразилия зщ David Sousa
8 Португалия пз Рафаэл Бриту
74 Гвинея-Бисау пз Ренату Ньяга
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
20 Нидерланды пз Яссин Укили
29 Франция нп Жереми Ливолан
90 Бразилия нп Диас Морейра Кассиано
7 Франция нп Келиан Нсона
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
Португалия Жоау Перейра
История личных встреч
08.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Каза Пия0 : 2Спортинг
09.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур Каза Пия1 : 3Спортинг
05.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Спортинг2 : 0Каза Пия
29.01.2024 Португалия — Примейра 19-й тур Спортинг8 : 0Каза Пия
18.08.2023 Португалия — Примейра 2-й тур Каза Пия1 : 2Спортинг
09.04.2023 Португалия - Примейра 27-й тур Каза Пия3 : 4Спортинг
22.10.2022 Португалия - Примейра 10-й тур Спортинг3 : 1Каза Пия
22.12.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Каза Пия1 : 2Спортинг
02.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур 1 : 1Спортинг
28.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур Спортинг4 : 0
23.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур 1 : 4Спортинг
18.12.2025 Кубок Португалии 1/8 финала 2 : 3 ДВСпортинг
13.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Спортинг6 : 0
04.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур 3 : 1Каза Пия
28.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур Каза Пия0 : 0
21.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур 1 : 2Каза Пия
17.12.2025 Кубок Португалии 1/8 финала Каза Пия1 : 2
13.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Каза Пия1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1749
2
Лига чемпионов
Спортинг1742
3
Лига Европы
Бенфика1739
4
Лига конференций
Жил Висенте1728
5 Брага1727
6 Морейренсе1727
7 Витория Гимарайнш1725
8 Фамаликан1723
9 Эшторил1720
10 Алверка1720
11 Риу Аве1720
12 Эштрела1719
13 Санта-Клара1717
14 Насьонал1717
15 Каза Пия1714
16
Стыковая зона
Арока1714
17
Зона вылета
Тондела1712
18
Зона вылета
АВС174

