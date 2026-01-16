01:27 ()
ПСЖ - Лилль 16 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 16-01-2026 22:00
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
16 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
ПСЖ
Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Лилль, которое состоится 16 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Лилль
Лилль
30 Франция вр Люка Шевалье
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
5 Бразилия зщ Маркиньос
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
87 Португалия пз Жоау Невеш
17 Португалия пз Витинья
8 Испания пз Фабиан Руис
14 Франция нп Дезире Дуэ
10 Франция нп Усман Дембеле
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
1 Турция вр Берке Озер
12 Бельгия зщ Тома Мёнье
3 Бельгия зщ Натан Нгой
18 ДР Конго зщ Шансель Мбемба
15 Франция зщ Ромен Перро
32 Франция пз Айюб Буадди
6 Алжир пз Набиль Бенталеб
10 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
8 Франция пз Этан Мбаппе
7 Бельгия нп Матиас Фернандес
9 Франция нп Оливье Жиру
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
05.10.2025 Франция — Лига 1 7-й тур Лилль1 : 1ПСЖ
01.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур ПСЖ4 : 1Лилль
01.09.2024 Франция — Лига 1 3-й тур Лилль1 : 3ПСЖ
10.02.2024 Франция - Лига 1 21-й тур ПСЖ3 : 1Лилль
17.12.2023 Франция - Лига 1 16-й тур Лилль1 : 1ПСЖ
19.02.2023 Франция - Лига 1 24-й тур ПСЖ4 : 3Лилль
21.08.2022 Франция - Лига 1 3-й тур Лилль1 : 7ПСЖ
06.02.2022 Франция - Лига 1 23-й тур Лилль1 : 5ПСЖ
29.10.2021 Франция - Лига 1 12-й тур ПСЖ2 : 1Лилль
01.08.2021 Суперкубок Франции Финал Лилль1 : 0ПСЖ
12.01.2026 Кубок Франции 1/16 финала ПСЖ0 : 1
08.01.2026 Суперкубок Франции 2025 Финал ПСЖ2 : 2 4 : 1
04.01.2026 Франция — Лига 1 17-й тур ПСЖ2 : 1
20.12.2025 Кубок Франции 1/32 финала 0 : 4ПСЖ
17.12.2025 Межконтинентальный кубок — 2025 Финал ПСЖ1 : 1 2 : 1
11.01.2026 Кубок Франции 1/16 финала Лилль1 : 2
03.01.2026 Франция — Лига 1 17-й тур Лилль0 : 2
20.12.2025 Кубок Франции 1/32 финала 0 : 1Лилль
14.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур 3 : 4Лилль
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 1 : 0Лилль
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Лилль». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс1740
2
Лига чемпионов
ПСЖ1739
3
Лига чемпионов
Марсель1732
4
Лига чемпионов
Лилль1732
5
Лига Европы
Лион1730
6
Лига конференций
Ренн1730
7 Страсбург1724
8 Тулуза1723
9 Монако1723
10 Анже1722
11 Брест1722
12 Лорьян1719
13 Гавр1718
14 Ницца1718
15 Париж1716
16
Стыковая зона
Нант1714
17
Зона вылета
Осер1712
18
Зона вылета
Метц1712

