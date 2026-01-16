ПСЖ - Лилль 16 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 16-01-2026 22:00
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
16 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Лилль, которое состоится 16 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Лилль
Лилль
|30
|вр
|Люка Шевалье
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|5
|зщ
|Маркиньос
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|87
|пз
|Жоау Невеш
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|14
|нп
|Дезире Дуэ
|10
|нп
|Усман Дембеле
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|1
|вр
|Берке Озер
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|3
|зщ
|Натан Нгой
|18
|зщ
|Шансель Мбемба
|15
|зщ
|Ромен Перро
|32
|пз
|Айюб Буадди
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|8
|пз
|Этан Мбаппе
|7
|нп
|Матиас Фернандес
|9
|нп
|Оливье Жиру
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Бруно Женезио
История личных встреч
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|4 : 1
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|10.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 1
|17.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 1
|19.02.2023
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|4 : 3
|21.08.2022
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 7
|06.02.2022
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 5
|29.10.2021
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 1
|01.08.2021
|Суперкубок Франции
|Финал
|1 : 0
|12.01.2026
|Кубок Франции
|1/16 финала
|0 : 1
|08.01.2026
|Суперкубок Франции 2025
|Финал
|2 : 2 4 : 1
|04.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|20.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 4
|17.12.2025
|Межконтинентальный кубок — 2025
|Финал
|1 : 1 2 : 1
|11.01.2026
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 2
|03.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|0 : 2
|20.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 1
|14.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 4
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Лилль». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|17
|40
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|17
|39
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|17
|32
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|17
|32
| 5
Лига Европы
|Лион
|17
|30
| 6
Лига конференций
|Ренн
|17
|30
|7
|Страсбург
|17
|24
|8
|Тулуза
|17
|23
|9
|Монако
|17
|23
|10
|Анже
|17
|22
|11
|Брест
|17
|22
|12
|Лорьян
|17
|19
|13
|Гавр
|17
|18
|14
|Ницца
|17
|18
|15
|Париж
|17
|16
| 16
Стыковая зона
|Нант
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Осер
|17
|12
| 18
Зона вылета
|Метц
|17
|12