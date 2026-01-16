01:27 ()
Монако - Лорьян 16 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 16-01-2026 20:00
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
16 Января 2026 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Монако
Лорьян

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Лорьян, которое состоится 16 Января 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Лорьян
Лорьян
16 Швейцария вр Филипп Кён
3 Англия зщ Эрик Дайер
12 Бразилия зщ Кайо Энрике
4 Нидерланды зщ Джордан Тезе
20 Франция зщ Кассум Уаттара
25 Бельгия зщ Ваут Фас
6 Швейцария пз Денис Закария
10 Россия пз Александр Головин
11 Франция пз Магнес Аклиуш
9 США пз Фоларин Балогун
14 Дания нп Мика Биерет
38 Швейцария вр Ивон Мвого
5 Кот-д'Ивуар зщ Бамо Мейте
2 Бразилия зщ Игор Кариока
3 Тунис зщ Монтассар Тальби
43 Буркина-Фасо зщ Арсен Куасси
6 Франция пз Лоран Абергель
11 Франция пз Тео Ле Брис
10 Франция пз Пабло Пажи
62 Камерун пз Артур Эбонг
14 Англия нп Треван Сануси
12 Сенегал нп Бамба Дьенг
Главные тренеры
Бельгия Себастьен Поконьоли
Франция Оливье Панталони
История личных встреч
27.09.2025 Франция — Лига 1 6-й тур Лорьян3 : 1Монако
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Монако2 : 2Лорьян
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур Лорьян2 : 2Монако
16.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур Монако3 : 1Лорьян
11.01.2023 Франция - Лига 1 18-й тур Лорьян2 : 2Монако
13.02.2022 Франция - Лига 1 24-й тур Монако0 : 0Лорьян
13.08.2021 Франция - Лига 1 2-й тур Лорьян1 : 0Монако
14.02.2021 Франция - Лига 1 25-й тур Монако2 : 2Лорьян
06.01.2021 Франция - Лига 1 18-й тур Лорьян2 : 5Монако
19.12.2018 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Монако1 : 0Лорьян
10.01.2026 Кубок Франции 1/16 финала 1 : 3Монако
03.01.2026 Франция — Лига 1 17-й тур Монако1 : 3
21.12.2025 Кубок Франции 1/32 финала 1 : 2Монако
14.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур 1 : 0Монако
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Монако1 : 0
10.01.2026 Кубок Франции 1/16 финала 1 : 3Лорьян
04.01.2026 Франция — Лига 1 17-й тур Лорьян1 : 1
20.12.2025 Кубок Франции 1/32 финала 0 : 7Лорьян
14.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур 0 : 0Лорьян
07.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур Лорьян1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс1740
2
Лига чемпионов
ПСЖ1739
3
Лига чемпионов
Марсель1732
4
Лига чемпионов
Лилль1732
5
Лига Европы
Лион1730
6
Лига конференций
Ренн1730
7 Страсбург1724
8 Тулуза1723
9 Монако1723
10 Анже1722
11 Брест1722
12 Лорьян1719
13 Гавр1718
14 Ницца1718
15 Париж1716
16
Стыковая зона
Нант1714
17
Зона вылета
Осер1712
18
Зона вылета
Метц1712

