Монако - Лорьян 16 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 16-01-2026 20:00
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
16 Января 2026 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Лорьян, которое состоится 16 Января 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Лорьян
Лорьян
|16
|вр
|Филипп Кён
|3
|зщ
|Эрик Дайер
|12
|зщ
|Кайо Энрике
|4
|зщ
|Джордан Тезе
|20
|зщ
|Кассум Уаттара
|25
|зщ
|Ваут Фас
|6
|пз
|Денис Закария
|10
|пз
|Александр Головин
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|9
|пз
|Фоларин Балогун
|14
|нп
|Мика Биерет
|38
|вр
|Ивон Мвого
|5
|зщ
|Бамо Мейте
|2
|зщ
|Игор Кариока
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|43
|зщ
|Арсен Куасси
|6
|пз
|Лоран Абергель
|11
|пз
|Тео Ле Брис
|10
|пз
|Пабло Пажи
|62
|пз
|Артур Эбонг
|14
|нп
|Треван Сануси
|12
|нп
|Бамба Дьенг
Главные тренеры
|Себастьен Поконьоли
|Оливье Панталони
История личных встреч
|27.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|3 : 1
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 2
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|16.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 1
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 2
|13.02.2022
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 0
|13.08.2021
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|14.02.2021
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 2
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 5
|19.12.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 0
|10.01.2026
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 3
|03.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 3
|21.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 2
|14.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|1 : 0
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|10.01.2026
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 3
|04.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 1
|20.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 7
|14.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|0 : 0
|07.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Лиги 1: «Монако» — «Лорьян». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|17
|40
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|17
|39
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|17
|32
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|17
|32
| 5
Лига Европы
|Лион
|17
|30
| 6
Лига конференций
|Ренн
|17
|30
|7
|Страсбург
|17
|24
|8
|Тулуза
|17
|23
|9
|Монако
|17
|23
|10
|Анже
|17
|22
|11
|Брест
|17
|22
|12
|Лорьян
|17
|19
|13
|Гавр
|17
|18
|14
|Ницца
|17
|18
|15
|Париж
|17
|16
| 16
Стыковая зона
|Нант
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Осер
|17
|12
| 18
Зона вылета
|Метц
|17
|12