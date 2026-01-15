«Аталанта» сообщила о приобретении Распадори у мадридского «Атлетико»

Дата публикации: 15-01-2026 23:50

Футбольный клуб "Аталанта" на своем официальном сайте сообщил о завершении полноценного трансфера нападающего Джакомо Распадори из мадридского "Атлетико". Итальянский форвард выбрал для себя 18-й игровой номер в новом клубе и уже присоединился к тренировочному процессу с командой в ожидании предстоящего сезона.

25-летний футболист пополнил состав "Атлетико" в начале августа 2025 года, перейдя из "Наполи". За то время, что Распадори выступал за испанский клуб, он провел на поле 15 официальных матчей, сумев отметиться двумя забитыми мячами, а также сделал три результативные передачи своим партнерам. В сумме итальянец провел на поле 424 минуты, что демонстрирует его достаточно ограниченное игровое время в составе "матрасников". Контракт игрока с мадридской командой был подписан до 2030 года, однако стороны пришли к соглашению о досрочном расставании.

По данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость Джакомо Распадори оценивается в 22 миллиона евро. В "Аталанте" надеются, что новый нападающий поможет усилить атакующий потенциал команды и проявит свои лучшие качества по ходу нового сезона Серии А и еврокубков.