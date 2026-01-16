01:27 ()
Вердер - Айнтрахт Ф 16 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 16-01-2026 21:30
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
16 Января 2026 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 18-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Вердер
Айнтрахт Ф

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Айнтрахт Ф, которое состоится 16 Января 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
30 Германия вр Мио Бакхаус
32 Австрия зщ Марко Фридль
5 Германия зщ Амос Пипер
3 Япония зщ Юкинари Сугавара
23 Швейцария зщ Исаак Шмидт
31 Германия зщ Карим Кулибали
14 Бельгия пз Сенне Линен
6 Дания пз Йенс Стаге
20 Австрия пз Романо Шмид
11 Германия нп Джастин Нджинма
17 Австрия нп Марко Грюлль
40 Бразилия вр Кауа Сантос
13 Дания зщ Расмус Кристенсен
4 Германия зщ Робин Кох
3 Бельгия зщ Артур Теате
34 Германия зщ Ннамди Коллинз
21 Германия зщ Натаниэль Браун
6 Дания пз Оскар Хойлунн
16 Швеция пз Хуго Ларссон
42 Турция пз Джан Узун
7 Германия нп Ансгар Кнауфф
20 Япония нп Рицу Доан
Главные тренеры
Германия Хорст Штеффен
Германия Дино Топпмёллер
История личных встреч
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур Айнтрахт Ф4 : 1Вердер
05.04.2025 Германия — Бундеслига 28-й тур Вердер2 : 0Айнтрахт Ф
23.11.2024 Германия — Бундеслига 11-й тур Айнтрахт Ф1 : 0Вердер
05.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур Айнтрахт Ф1 : 1Вердер
12.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур Вердер2 : 2Айнтрахт Ф
18.02.2023 Германия - Бундеслига 21-й тур Айнтрахт Ф2 : 0Вердер
28.08.2022 Германия - Бундеслига 4-й тур Вердер3 : 4Айнтрахт Ф
26.02.2021 Германия - Бундеслига 23-й тур Вердер2 : 1Айнтрахт Ф
31.10.2020 Германия - Бундеслига 6-й тур Айнтрахт Ф1 : 1Вердер
03.06.2020 Германия - Бундеслига 24-й тур Вердер0 : 3Айнтрахт Ф
13.01.2026 Германия — Бундеслига 17-й тур 3 : 0Вердер
04.01.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 0 : 0Вердер
20.12.2025 Германия — Бундеслига 15-й тур 0 : 0Вердер
14.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур Вердер0 : 4
07.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур 3 : 2Вердер
13.01.2026 Германия — Бундеслига 17-й тур 3 : 2Айнтрахт Ф
09.01.2026 Германия — Бундеслига 16-й тур Айнтрахт Ф3 : 3
20.12.2025 Германия — Бундеслига 15-й тур 1 : 1Айнтрахт Ф
13.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур Айнтрахт Ф1 : 0
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 1Айнтрахт Ф
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1747
2
Лига чемпионов
Боруссия Д1736
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1632
4
Лига чемпионов
Штутгарт1732
5
Лига Европы
Хоффенхайм1630
6
Лига конференций
Байер1629
7 Айнтрахт Ф1726
8 Фрайбург1723
9 Унион1622
10 Боруссия М1719
11 Вольфсбург1718
12 Кёльн1717
13 Вердер1617
14 Гамбург1616
15 Аугсбург1614
16
Стыковая зона
Майнц1712
17
Зона вылета
Санкт-Паули1612
18
Зона вылета
Хайденхайм1712

