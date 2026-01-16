Вердер - Айнтрахт Ф 16 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 16-01-2026 21:30
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
16 Января 2026 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 18-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Айнтрахт Ф, которое состоится 16 Января 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|30
|вр
|Мио Бакхаус
|32
|зщ
|Марко Фридль
|5
|зщ
|Амос Пипер
|3
|зщ
|Юкинари Сугавара
|23
|зщ
|Исаак Шмидт
|31
|зщ
|Карим Кулибали
|14
|пз
|Сенне Линен
|6
|пз
|Йенс Стаге
|20
|пз
|Романо Шмид
|11
|нп
|Джастин Нджинма
|17
|нп
|Марко Грюлль
|40
|вр
|Кауа Сантос
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|6
|пз
|Оскар Хойлунн
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|42
|пз
|Джан Узун
|7
|нп
|Ансгар Кнауфф
|20
|нп
|Рицу Доан
Главные тренеры
|Хорст Штеффен
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|4 : 1
|05.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|2 : 0
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|05.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 2
|18.02.2023
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|28.08.2022
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|3 : 4
|26.02.2021
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|31.10.2020
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|03.06.2020
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 3
|13.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|3 : 0
|04.01.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 0
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 0
|14.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|0 : 4
|07.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|13.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|3 : 2
|09.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|3 : 3
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 0
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|17
|47
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|17
|36
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|16
|32
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|17
|32
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|16
|30
| 6
Лига конференций
|Байер
|16
|29
|7
|Айнтрахт Ф
|17
|26
|8
|Фрайбург
|17
|23
|9
|Унион
|16
|22
|10
|Боруссия М
|17
|19
|11
|Вольфсбург
|17
|18
|12
|Кёльн
|17
|17
|13
|Вердер
|16
|17
|14
|Гамбург
|16
|16
|15
|Аугсбург
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|17
|12
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|16
|12
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|17
|12