Фортуна - Арминия 16 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 16-01-2026 19:30
Стадион: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
16 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 18-й тур
Фортуна
Арминия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Арминия, которое состоится 16 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Арминия
Билефельд
Главные тренеры
Германия Мишель Книат
История личных встреч
02.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Арминия5 : 1Фортуна
09.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Арминия2 : 2Фортуна
01.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Фортуна4 : 1Арминия
16.03.2018 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Фортуна4 : 2Арминия
14.10.2017 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Арминия0 : 2Фортуна
12.08.2017 Кубок Германии 1-й раунд Арминия1 : 3 ДВФортуна
04.04.2017 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Арминия2 : 1Фортуна
21.10.2016 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Фортуна4 : 0Арминия
02.04.2016 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Арминия0 : 0Фортуна
16.10.2015 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Фортуна1 : 0Арминия
20.12.2025 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Фортуна2 : 1
14.12.2025 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 1 : 0Фортуна
05.12.2025 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Фортуна0 : 2
30.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур 2 : 1Фортуна
22.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Фортуна2 : 1
19.12.2025 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур 1 : 1Арминия
13.12.2025 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур Арминия0 : 0
06.12.2025 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур 1 : 0Арминия
30.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур Арминия1 : 2
23.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 2 : 0Арминия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шальке-041737
2
Повышение
Эльверсберг1734
3
Плей-офф за повышение
Дармштадт 981733
4 Падерборн 071733
5 Ганновер-961729
6 Герта1728
7 Кайзерслаутерн1727
8 Нюрнберг1722
9 Карлсруэ1722
10 Бохум1721
11 Хольштайн1720
12 Пройссен Мюнстер1720
13 Айнтрахт Б1720
14 Арминия1719
15 Магдебург1717
16
Стыковая зона
Фортуна1717
17
Зона вылета
Гройтер Фюрт1715
18
Зона вылета
Динамо Др1713

