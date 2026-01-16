Фортуна - Арминия 16 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 16-01-2026 19:30
Стадион: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
16 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 18-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Арминия, которое состоится 16 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Арминия
Билефельд
Главные тренеры
|Мишель Книат
История личных встреч
|02.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|5 : 1
|09.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|2 : 2
|01.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|4 : 1
|16.03.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|4 : 2
|14.10.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|0 : 2
|12.08.2017
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 3 ДВ
|04.04.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|21.10.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|4 : 0
|02.04.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|0 : 0
|16.10.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|20.12.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|14.12.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 0
|05.12.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|0 : 2
|30.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|22.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|19.12.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|13.12.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|0 : 0
|06.12.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|1 : 2
|23.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Шальке-04
|17
|37
| 2
Повышение
|Эльверсберг
|17
|34
| 3
Плей-офф за повышение
|Дармштадт 98
|17
|33
|4
|Падерборн 07
|17
|33
|5
|Ганновер-96
|17
|29
|6
|Герта
|17
|28
|7
|Кайзерслаутерн
|17
|27
|8
|Нюрнберг
|17
|22
|9
|Карлсруэ
|17
|22
|10
|Бохум
|17
|21
|11
|Хольштайн
|17
|20
|12
|Пройссен Мюнстер
|17
|20
|13
|Айнтрахт Б
|17
|20
|14
|Арминия
|17
|19
|15
|Магдебург
|17
|17
| 16
Стыковая зона
|Фортуна
|17
|17
| 17
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|17
|15
| 18
Зона вылета
|Динамо Др
|17
|13