Эспаньол - Жирона 16 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 15-01-2026 23:57
Стадион: Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40423
16 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 20-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Жирона, которое состоится 16 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Жирона
Жирона
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|5
|зщ
|Фернандо Калеро
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|8
|пз
|Эду Эспосито
|4
|пз
|Урко Гонсалес
|10
|пз
|Поль Лосано
|24
|нп
|Тайрис Долан
|11
|нп
|Пере Милья
|9
|нп
|Роберто Фернандес
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|12
|зщ
|Витор Рейс
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|24
|зщ
|Алекс Морено
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|2
|зщ
|Уго Ринкон
|23
|пз
|Иван Мартин
|11
|пз
|Тома Лемар
|15
|нп
|Виктор Цыганков
|19
|нп
|Владислав Ванат
|21
|нп
|Брайан Хиль
Главные тренеры
|Маноло Гонсалес
|Мичел Санчес
История личных встреч
|26.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 0
|10.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|4 : 1
|01.04.2023
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 1
|07.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 2
|23.01.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 22-й тур
|1 : 0
|20.11.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 13-й тур
|1 : 2
|06.04.2019
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 2
|25.11.2018
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 3
|22.04.2018
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 2
|11.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 1
|03.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|0 : 2
|22.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 2
|13.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 1
|07.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 0
|10.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 0
|04.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 2
|21.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 3
|12.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|1 : 2
|07.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|19
|49
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|19
|45
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|18
|41
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|19
|38
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|19
|34
| 6
Лига конференций
|Бетис
|19
|29
|7
|Сельта
|19
|29
|8
|Атлетик Б
|19
|24
|9
|Эльче
|19
|23
|10
|Райо Вальекано
|19
|22
|11
|Реал Сосьедад
|19
|21
|12
|Хетафе
|19
|21
|13
|Жирона
|19
|21
|14
|Севилья
|19
|20
|15
|Осасуна
|19
|19
|16
|Алавес
|19
|19
|17
|Мальорка
|19
|18
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|19
|17
| 19
Зона вылета
|Леванте
|18
|14
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|19
|13