Эспаньол - Жирона 16 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 15-01-2026 23:57
Стадион: Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40423
16 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 20-й тур
Эспаньол
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Жирона, которое состоится 16 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Жирона
Жирона
13 Сербия вр Марко Дмитрович
23 Марокко зщ Омар Эль-Хилали
5 Испания зщ Фернандо Калеро
6 Уругвай зщ Леандро Кабрера
22 Испания зщ Карлос Ромеро
8 Испания пз Эду Эспосито
4 Испания пз Урко Гонсалес
10 Испания пз Поль Лосано
24 Англия нп Тайрис Долан
11 Испания нп Пере Милья
9 Испания нп Роберто Фернандес
13 Аргентина вр Пауло Гассанига
12 Бразилия зщ Витор Рейс
17 Нидерланды зщ Дейли Блинд
24 Испания зщ Алекс Морено
4 Испания зщ Арнау Мартинес
2 Испания зщ Уго Ринкон
23 Испания пз Иван Мартин
11 Франция пз Тома Лемар
15 Украина нп Виктор Цыганков
19 Украина нп Владислав Ванат
21 Испания нп Брайан Хиль
Главные тренеры
Испания Маноло Гонсалес
Испания Мичел Санчес
История личных встреч
26.09.2025 Испания — Примера 7-й тур Жирона0 : 0Эспаньол
10.03.2025 Испания — Примера 27-й тур Эспаньол1 : 1Жирона
23.11.2024 Испания — Примера 14-й тур Жирона4 : 1Эспаньол
01.04.2023 Испания - Примера 27-й тур Жирона2 : 1Эспаньол
07.01.2023 Испания - Примера 16-й тур Эспаньол2 : 2Жирона
23.01.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 22-й тур Жирона1 : 0Эспаньол
20.11.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 13-й тур Эспаньол1 : 2Жирона
06.04.2019 Испания - Примера 31-й тур Жирона1 : 2Эспаньол
25.11.2018 Испания - Примера 13-й тур Эспаньол1 : 3Жирона
22.04.2018 Испания - Примера 34-й тур Жирона0 : 2Эспаньол
11.01.2026 Испания — Примера 19-й тур 1 : 1Эспаньол
03.01.2026 Испания — Примера 18-й тур Эспаньол0 : 2
22.12.2025 Испания — Примера 17-й тур 1 : 2Эспаньол
13.12.2025 Испания — Примера 16-й тур 0 : 1Эспаньол
07.12.2025 Испания — Примера 15-й тур Эспаньол1 : 0
10.01.2026 Испания — Примера 19-й тур Жирона1 : 0
04.01.2026 Испания — Примера 18-й тур 1 : 2Жирона
21.12.2025 Испания — Примера 17-й тур Жирона0 : 3
12.12.2025 Испания — Примера 16-й тур 1 : 2Жирона
07.12.2025 Испания — Примера 15-й тур 3 : 0Жирона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1949
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1945
3
Лига чемпионов
Вильярреал1841
4
Лига чемпионов
Атлетико М1938
5
Лига Европы
Эспаньол1934
6
Лига конференций
Бетис1929
7 Сельта1929
8 Атлетик Б1924
9 Эльче1923
10 Райо Вальекано1922
11 Реал Сосьедад1921
12 Хетафе1921
13 Жирона1921
14 Севилья1920
15 Осасуна1919
16 Алавес1919
17 Мальорка1918
18
Зона вылета
Валенсия1917
19
Зона вылета
Леванте1814
20
Зона вылета
Овьедо1913

