Эндрю Робертсон рассказал о своих планах в «Ливерпуле»

Дата публикации: 15-01-2026 23:46

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон поделился своими мыслями о будущем в клубе с английской прессой. Напомним, что контракт шотландского футболиста с мерсисайдским коллективом рассчитан до лета 2026 года. Несмотря на действующее соглашение, вокруг именитого защитника уже ходят различные слухи и обсуждается возможность его дальнейших шагов в карьере.

– Посмотрим, что будет дальше. Мы уже провели переговоры, и они останутся на конфиденциальном уровне. Я обсудил свою ситуацию с представителями клуба, и теперь остается дождаться развития событий, – отметил Робертсон.

На вопрос журналистов, хотел бы он остаться в составе "Ливерпуля", футболист ответил откровенно: да, но подчеркнул, что вопрос сложный. – Сейчас впереди около пяти месяцев, за которые мне с семьёй предстоит принять одно из самых важных решений – остаться или рассмотреть другие варианты продолжения карьеры. Для меня важно учитывать мнение родных, и вместе мы обязательно все обдумаем.

Робертсон также добавил, что после интенсивного летнего периода старается получать удовольствие от того, что по-прежнему является частью этой команды и гордится тем, что выступает за "Ливерпуль". – Для меня было важно квалифицироваться со сборной на чемпионат мира, и, к счастью, нам это удалось. Сейчас я должен сосредоточиться на том, чего хочу я и что важно для моей семьи в ближайшем будущем, – приводит слова футболиста ESPN.

Эндрю Робертсон защищает цвета "Ливерпуля" с 2017 года. За это время он вышел на поле в 362 матчах во всех официальных турнирах, забил 12 голов и отметился 68 результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет приблизительно 12 миллионов евро. За годы, проведенные в составе "красных", Робертсон стал одним из лидеров команды и завоевал множество трофеев, включая титулы в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.