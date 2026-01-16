Айнтрахт Б - Магдебург 16 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 16-01-2026 19:30
Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия), вместимость: 24474
16 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 18-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Магдебург, которое состоится 16 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
|Кристиан Тиц
История личных встреч
|03.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|0 : 1
|24.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|1 : 1
|11.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 3
|28.01.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|1 : 0
|06.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 1
|22.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|15.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 2
|21.12.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|12.12.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|2 : 3
|07.12.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 0
|21.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 0
|20.12.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|2 : 3
|13.12.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|3 : 3
|07.12.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|0 : 2
|02.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|29.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Шальке-04
|17
|37
| 2
Повышение
|Эльверсберг
|17
|34
| 3
Плей-офф за повышение
|Дармштадт 98
|17
|33
|4
|Падерборн 07
|17
|33
|5
|Ганновер-96
|17
|29
|6
|Герта
|17
|28
|7
|Кайзерслаутерн
|17
|27
|8
|Нюрнберг
|17
|22
|9
|Карлсруэ
|17
|22
|10
|Бохум
|17
|21
|11
|Хольштайн
|17
|20
|12
|Пройссен Мюнстер
|17
|20
|13
|Айнтрахт Б
|17
|20
|14
|Арминия
|17
|19
|15
|Магдебург
|17
|17
| 16
Стыковая зона
|Фортуна
|17
|17
| 17
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|17
|15
| 18
Зона вылета
|Динамо Др
|17
|13