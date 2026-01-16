01:27 ()
Свернуть список

Айнтрахт Б - Магдебург 16 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 16-01-2026 19:30
Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия), вместимость: 24474
16 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 18-й тур
Айнтрахт Б
Магдебург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Магдебург, которое состоится 16 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
03.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Магдебург0 : 1Айнтрахт Б
24.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Магдебург1 : 1Айнтрахт Б
11.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Айнтрахт Б1 : 3Магдебург
28.01.2024 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Айнтрахт Б1 : 0Магдебург
06.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Магдебург2 : 1Айнтрахт Б
22.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Айнтрахт Б1 : 2Магдебург
15.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Магдебург0 : 2Айнтрахт Б
21.12.2025 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Айнтрахт Б2 : 1
12.12.2025 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 2 : 3Айнтрахт Б
07.12.2025 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Айнтрахт Б1 : 1
29.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур Айнтрахт Б2 : 0
21.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 1 : 0Айнтрахт Б
20.12.2025 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур 2 : 3Магдебург
13.12.2025 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур Магдебург3 : 3
07.12.2025 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур 0 : 2Магдебург
02.12.2025 Кубок Германии 1/8 финала 3 : 1Магдебург
29.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур Магдебург3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шальке-041737
2
Повышение
Эльверсберг1734
3
Плей-офф за повышение
Дармштадт 981733
4 Падерборн 071733
5 Ганновер-961729
6 Герта1728
7 Кайзерслаутерн1727
8 Нюрнберг1722
9 Карлсруэ1722
10 Бохум1721
11 Хольштайн1720
12 Пройссен Мюнстер1720
13 Айнтрахт Б1720
14 Арминия1719
15 Магдебург1717
16
Стыковая зона
Фортуна1717
17
Зона вылета
Гройтер Фюрт1715
18
Зона вылета
Динамо Др1713

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2026
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close