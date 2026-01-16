Пиза - Аталанта 16 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 16-01-2026 21:45
Стадион: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия), вместимость: 17500
16 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 21-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пиза - Аталанта, которое состоится 16 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пиза
Пиза
Аталанта
Бергамо
|22
|вр
|Симоне Скуффет
|33
|зщ
|Артуро Калабрези
|26
|зщ
|Франческо Коппола
|5
|зщ
|Симоне Канестрелли
|3
|зщ
|Самуэеле Ангори
|6
|пз
|Мариус Марин
|20
|пз
|Михел Эбишер
|10
|пз
|Маттео Трамони
|15
|пз
|Идрисса Туре
|36
|пз
|Габриэле Пиччинини
|9
|нп
|Хенрик Мейстер
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|4
|зщ
|Исак Хин
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|69
|зщ
|Хонест Аханор
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|47
|пз
|Лоренцо Бернаскони
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|59
|пз
|Никола Залевски
|9
|нп
|Джанлука Скамакка
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|24.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|10.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 2
|06.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 3
|03.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 2
|10.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 0
|07.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 2
|03.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|20
|46
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|19
|40
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|20
|40
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|20
|39
| 5
Лига Европы
|Рома
|20
|39
| 6
Лига конференций
|Комо
|19
|34
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Болонья
|20
|30
|9
|Лацио
|20
|28
|10
|Удинезе
|20
|26
|11
|Торино
|20
|23
|12
|Сассуоло
|20
|23
|13
|Кремонезе
|20
|22
|14
|Парма
|20
|22
|15
|Дженоа
|20
|19
|16
|Кальяри
|20
|19
|17
|Лечче
|20
|17
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|20
|14
| 19
Зона вылета
|Пиза
|20
|13
| 20
Зона вылета
|Верона
|20
|13