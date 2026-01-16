01:26 ()
Пиза - Аталанта 16 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 16-01-2026 21:45
Стадион: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия), вместимость: 17500
16 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 21-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Пиза
Аталанта

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пиза - Аталанта, которое состоится 16 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пиза
Пиза
Аталанта
Бергамо
22 Италия вр Симоне Скуффет
33 Италия зщ Артуро Калабрези
26 Италия зщ Франческо Коппола
5 Италия зщ Симоне Канестрелли
3 Италия зщ Самуэеле Ангори
6 Румыния пз Мариус Марин
20 Швейцария пз Михел Эбишер
10 Франция пз Маттео Трамони
15 Германия пз Идрисса Туре
36 Италия пз Габриэле Пиччинини
9 Дания нп Хенрик Мейстер
29 Италия вр Марко Карнезекки
4 Швеция зщ Исак Хин
42 Италия зщ Джорджио Скальвини
69 Италия зщ Хонест Аханор
77 Италия пз Давиде Дзаппакоста
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
13 Бразилия пз Эдерсон
47 Италия пз Лоренцо Бернаскони
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
59 Польша пз Никола Залевски
9 Италия нп Джанлука Скамакка
Главные тренеры
Италия Альберто Джилардино
Италия Раффаэле Палладино
История личных встреч
24.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур Аталанта1 : 1Пиза
10.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур 2 : 2Пиза
06.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур Пиза0 : 3
03.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур 1 : 1Пиза
27.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур Пиза0 : 2
21.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур 2 : 2Пиза
10.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур Аталанта2 : 0
07.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур 0 : 2Аталанта
03.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур Аталанта1 : 0
28.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур Аталанта0 : 1
21.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур 0 : 1Аталанта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2046
2
Лига чемпионов
Милан1940
3
Лига чемпионов
Наполи2040
4
Лига чемпионов
Ювентус2039
5
Лига Европы
Рома2039
6
Лига конференций
Комо1934
7 Аталанта2031
8 Болонья2030
9 Лацио2028
10 Удинезе2026
11 Торино2023
12 Сассуоло2023
13 Кремонезе2022
14 Парма2022
15 Дженоа2019
16 Кальяри2019
17 Лечче2017
18
Зона вылета
Фиорентина2014
19
Зона вылета
Пиза2013
20
Зона вылета
Верона2013

