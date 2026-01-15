01:26 ()
Свернуть список

В Испании назвали двух игроков «Реала», чья игра не вызывает вопросов у клуба

Дата публикации: 15-01-2026 23:48

 

В мадридском «Реале» возникли серьёзные опасения по поводу физического состояния игроков. Руководство «сливочных» убеждено, что улучшение результатов напрямую связано с необходимостью решения этой проблемы. Сообщается, что как только футболисты наберут форму, команда сможет показывать более уверенную и стабильную игру, а их нынешние трудности и неудачные матчи частично обусловлены именно недостаточной готовностью.

Испанский портал COPE, ссылаясь на источники внутри «Королевского клуба», отмечает, что среди всех футболистов только нападающий Килиан Мбаппе и голкипер Тибо Куртуа не вызывают у руководства никаких претензий к уровню своей физподготовки и профессионализму. Остальные же футболисты, по мнению тренерского штаба и аналитиков, демонстрируют результат ниже ожидаемого, что влечёт за собой критику и внутренние дискуссии относительно состава команды.

Помимо этого, COPE акцентирует внимание на том, что нового главного тренера «Реала» Альваро Арбелоа будут оценивать по результатам матчей после недавнего вылета клуба из Кубка Испании, где мадридский гранд уступил «Альбасете» со счётом 2-3. Этот результат стал поводом для нового витка обсуждений и анализа ситуации в команде.

Также стоит напомнить, что 11 января в финале Суперкубка Испании «Реал» проиграл «Барселоне» со счётом 2-3. После 19 туров Ла Лиги у мадридцев в активе 45 очков и второе место в турнирной таблице, что далеко не устраивает амбициозное руководство и болельщиков клуба.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2026
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close