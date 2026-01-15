В Испании назвали двух игроков «Реала», чья игра не вызывает вопросов у клуба

Дата публикации: 15-01-2026 23:48

В мадридском «Реале» возникли серьёзные опасения по поводу физического состояния игроков. Руководство «сливочных» убеждено, что улучшение результатов напрямую связано с необходимостью решения этой проблемы. Сообщается, что как только футболисты наберут форму, команда сможет показывать более уверенную и стабильную игру, а их нынешние трудности и неудачные матчи частично обусловлены именно недостаточной готовностью.

Испанский портал COPE, ссылаясь на источники внутри «Королевского клуба», отмечает, что среди всех футболистов только нападающий Килиан Мбаппе и голкипер Тибо Куртуа не вызывают у руководства никаких претензий к уровню своей физподготовки и профессионализму. Остальные же футболисты, по мнению тренерского штаба и аналитиков, демонстрируют результат ниже ожидаемого, что влечёт за собой критику и внутренние дискуссии относительно состава команды.

Помимо этого, COPE акцентирует внимание на том, что нового главного тренера «Реала» Альваро Арбелоа будут оценивать по результатам матчей после недавнего вылета клуба из Кубка Испании, где мадридский гранд уступил «Альбасете» со счётом 2-3. Этот результат стал поводом для нового витка обсуждений и анализа ситуации в команде.

Также стоит напомнить, что 11 января в финале Суперкубка Испании «Реал» проиграл «Барселоне» со счётом 2-3. После 19 туров Ла Лиги у мадридцев в активе 45 очков и второе место в турнирной таблице, что далеко не устраивает амбициозное руководство и болельщиков клуба.