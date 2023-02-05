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Интер - Милан 05 Февраля прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
05 Февраля 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 21-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия)
Интер М
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер - Милан, которое состоится 05 Февраля 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Милан
Милан
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
18.01.2023 Суперкубок Италии Финал Милан0 : 3Интер М
03.09.2022 Италия - Серия А Тур 5 Милан3 : 2Интер М
19.04.2022 Кубок Италии 1/2 финала Интер М3 : 0Милан
01.03.2022 Кубок Италии 1/2 финала Милан0 : 0Интер М
05.02.2022 Италия - Серия А Тур 24 Интер М1 : 2Милан
07.11.2021 Италия - Серия А Тур 12 Милан1 : 1Интер М
21.02.2021 Италия - Серия А Тур 23 Милан0 : 3Интер М
26.01.2021 Кубок Италии 1/4 финала Интер М2 : 1Милан
17.10.2020 Италия - Серия А Тур 4 Интер М1 : 2Милан
09.02.2020 Италия - Серия А Тур 23 Интер М4 : 2Милан
Текстовая трансляция
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