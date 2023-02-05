Интер - Милан 05 Февраля прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
05 Февраля 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 21-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер - Милан, которое состоится 05 Февраля 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Милан
Милан
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|18.01.2023
|Суперкубок Италии
|Финал
|0 : 3
|03.09.2022
|Италия - Серия А
|Тур 5
|3 : 2
|19.04.2022
|Кубок Италии
|1/2 финала
|3 : 0
|01.03.2022
|Кубок Италии
|1/2 финала
|0 : 0
|05.02.2022
|Италия - Серия А
|Тур 24
|1 : 2
|07.11.2021
|Италия - Серия А
|Тур 12
|1 : 1
|21.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 23
|0 : 3
|26.01.2021
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 1
|17.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 4
|1 : 2
|09.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 23
|4 : 2
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