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Наполи - Милан 18 Апреля прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
18 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Наполи
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Милан, которое состоится 18 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь, Италия
Милан
Милан, Италия
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
5БразилиязщЖуан Жесус
6ПортугалиязщМариу Руй
91ФранцияпзТангай Н'Домбеле
68СловакияпзСтанислав Лоботка
20ПольшапзПётр Зелиньски
11МексиканпИрвин Лосано
9НигериянпВиктор Осимхен
77ГрузиянпХвича Кварацхелия
16ФранцияврМик Меньян
2ИталиязщДавиде Калабрия
23АнглиязщФикайо Томори
24ДаниязщСимон Кьер
19ФранциязщТео Эрнандес
8ИталияпзСандро Тонали
33Босния и ГерцеговинапзРаде Крунич
10ИспанияпзБраим Диас
4АлжирпзИсмаэль Беннасер
17ПортугалиянпРафаэл Леау
9ФранциянпОливье Жиру
Главные тренеры
ИталияЛучано Спаллетти
ИталияСтефано Пиоли
История личных встреч
12.04.2023 Лига чемпионов 1/4 финала Милан1 : 0Наполи
02.04.2023 Италия - Серия А Тур 28 Наполи0 : 4Милан
18.09.2022 Италия - Серия А Тур 7 Милан1 : 2Наполи
06.03.2022 Италия - Серия А Тур 28 Наполи0 : 1Милан
19.12.2021 Италия - Серия А Тур 18 Милан0 : 1Наполи
14.03.2021 Италия - Серия А Тур 27 Милан0 : 1Наполи
22.11.2020 Италия - Серия А Тур 8 Наполи1 : 3Милан
12.07.2020 Италия - Серия А Тур 32 Наполи2 : 2Милан
23.11.2019 Италия - Серия А Тур 13 Милан1 : 1Наполи
29.01.2019 Кубок Италии 1/4 финала Милан2 : 0Наполи
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A04
 Милан (Италия)
Тоттенхэм Хотспур (Англия)
Милан
Тоттенхэм Хотспур
1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Милан
0 : 0
1
0
1
0
A08
 ПСЖ (Франция)
Бавария (Германия)
ПСЖ
Бавария
0 : 1
Бавария
ПСЖ
2 : 0
0
2
0
3
A06
 Боруссия Д (Германия)
Челси (Англия)
Боруссия Д
Челси
1 : 0
Челси
Боруссия Д
2 : 0
1
1
1
2
A02
 Брюгге (Бельгия)
Бенфика (Португалия)
Брюгге
Бенфика
0 : 2
Бенфика
Брюгге
5 : 1
0
2
1
7
A05
 Айнтрахт Ф (Германия)
Наполи (Италия)
Айнтрахт Ф
Наполи
0 : 2
Наполи
Айнтрахт Ф
3 : 0
0
2
0
5
A03
 Ливерпуль (Англия)
Реал Мадрид (Испания)
Ливерпуль
Реал Мадрид
2 : 5
Реал Мадрид
Ливерпуль
1 : 0
0
2
2
6
A07
 Интер М (Италия)
Порту (Португалия)
Интер М
Порту
1 : 0
Порту
Интер М
0 : 0
1
0
1
0
A01
 РБ Лейпциг (Германия)
Манчестер Сити (Англия)
РБ Лейпциг
Манчестер Сити
1 : 1
Манчестер Сити
РБ Лейпциг
7 : 0
0
1
1
8
1/4 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
QF3
 Манчестер Сити (Англия)
Бавария (Германия)
Манчестер Сити
Бавария
3 : 0
Бавария
Манчестер Сити
19.04
1
0
3
0
QF2
 Бенфика (Португалия)
Интер М (Италия)
Бенфика
Интер М
0 : 2
Интер М
Бенфика
19.04
0
1
0
2
QF4
 Милан (Италия)
Наполи (Италия)
Милан
Наполи
1 : 0
Наполи
Милан
18.04
1
0
1
0
QF1
 Реал Мадрид (Испания)
Челси (Англия)
Реал Мадрид
Челси
2 : 0
Челси
Реал Мадрид
18.04
1
0
2
0
1/2 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
SF2
 QF1
QF3
QF1
QF3
09.05
QF3
QF1
16.05
0
0
0
0
SF1
 QF4
QF2
QF4
QF2
09.05
QF2
QF4
16.05
0
0
0
0
Финал
Метка
F
 SF2
SF1
10.06

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