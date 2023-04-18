Наполи - Милан 18 Апреля прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
18 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Милан, которое состоится 18 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь, Италия
Милан
Милан, Италия
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|6
|зщ
|Мариу Руй
|91
|пз
|Тангай Н'Домбеле
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|20
|пз
|Пётр Зелиньски
|11
|нп
|Ирвин Лосано
|9
|нп
|Виктор Осимхен
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|24
|зщ
|Симон Кьер
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|8
|пз
|Сандро Тонали
|33
|пз
|Раде Крунич
|10
|пз
|Браим Диас
|4
|пз
|Исмаэль Беннасер
|17
|нп
|Рафаэл Леау
|9
|нп
|Оливье Жиру
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|12.04.2023
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|1 : 0
|02.04.2023
|Италия - Серия А
|Тур 28
|0 : 4
|18.09.2022
|Италия - Серия А
|Тур 7
|1 : 2
|06.03.2022
|Италия - Серия А
|Тур 28
|0 : 1
|19.12.2021
|Италия - Серия А
|Тур 18
|0 : 1
|14.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 27
|0 : 1
|22.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 8
|1 : 3
|12.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 32
|2 : 2
|23.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 13
|1 : 1
|29.01.2019
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A04
| Милан (Италия)
Тоттенхэм Хотспур (Англия)
Милан1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур0 : 0
Милан
1
0
1
0
A08
| ПСЖ (Франция)
Бавария (Германия)
ПСЖ0 : 1
Бавария
Бавария2 : 0
ПСЖ
0
2
0
3
A06
| Боруссия Д (Германия)
Челси (Англия)
Боруссия Д1 : 0
Челси
Челси2 : 0
Боруссия Д
1
1
1
2
A02
| Брюгге (Бельгия)
Бенфика (Португалия)
Брюгге0 : 2
Бенфика
Бенфика5 : 1
Брюгге
0
2
1
7
A05
| Айнтрахт Ф (Германия)
Наполи (Италия)
Айнтрахт Ф0 : 2
Наполи
Наполи3 : 0
Айнтрахт Ф
0
2
0
5
A03
| Ливерпуль (Англия)
Реал Мадрид (Испания)
Ливерпуль2 : 5
Реал Мадрид
Реал Мадрид1 : 0
Ливерпуль
0
2
2
6
A07
| Интер М (Италия)
Порту (Португалия)
Интер М1 : 0
Порту
Порту0 : 0
Интер М
1
0
1
0
A01
| РБ Лейпциг (Германия)
Манчестер Сити (Англия)
РБ Лейпциг1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер Сити7 : 0
РБ Лейпциг
0
1
1
8
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
QF3
| Манчестер Сити (Англия)
Бавария (Германия)
Манчестер Сити3 : 0
Бавария
Бавария19.04
Манчестер Сити
1
0
3
0
QF2
| Бенфика (Португалия)
Интер М (Италия)
Бенфика0 : 2
Интер М
Интер М19.04
Бенфика
0
1
0
2
QF4
| Милан (Италия)
Наполи (Италия)
Милан1 : 0
Наполи
Наполи18.04
Милан
1
0
1
0
QF1
| Реал Мадрид (Испания)
Челси (Англия)
Реал Мадрид2 : 0
Челси
Челси18.04
Реал Мадрид
1
0
2
0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
SF2
| QF1
QF3
QF109.05
QF3
QF316.05
QF1
0
0
0
0
SF1
| QF4
QF2
QF409.05
QF2
QF216.05
QF4
0
0
0
0
Финал
|Метка
F
| SF2
SF1
|10.06