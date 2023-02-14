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Челси - Реал Мадрид 18 Апреля прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
18 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
Челси
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Реал Мадрид, которое состоится 18 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1ИспанияврКепа Аррисабалага
33ФранциязщУэсли Фофана
6БразилиязщТьяго Силва
32ИспаниязщМарк Кукурелья
24АнглияпзРис Джеймс
7ФранцияпзН'Голо Канте
5АргентинапзЭнцо Фернандес
8ХорватияпзМатео Ковачич
11ПортугалияпзЖоау Феликс
15УкраинапзМихаил Мудрик
17АнглиянпРахим Стерлинг
1БельгияврТибо Куртуа
2ИспаниязщДаниэль Карвахаль
3БразилиязщЭдер Милитао
4АвстриязщДавид Алаба
12ФранцияпзЭдуарду Камавинга
10ХорватияпзЛука Модрич
18ФранцияпзОрельен Тчуамени
8ГерманияпзТони Кроос
15УругвайпзФедерико Вальверде
9ФранциянпКарим Бензема
20Бразилиянп Винисиус Жуниор
Главные тренеры
АнглияФрэнк Лэмпард (и.о.)
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
12.04.2023 Лига чемпионов 1/4 финала Реал Мадрид2 : 0Челси
12.04.2022 Лига чемпионов 1/4 финала Реал Мадрид2 : 3 ДВЧелси
06.04.2022 Лига чемпионов 1/4 финала Челси1 : 3Реал Мадрид
05.05.2021 Лига чемпионов 1/2 финала Челси2 : 0Реал Мадрид
27.04.2021 Лига чемпионов 1/2 финала Реал Мадрид1 : 1Челси
30.07.2016 Международный кубок чемпионов - 2016 Северная Америка Реал Мадрид3 : 2Челси
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A04
 Милан (Италия)
Тоттенхэм Хотспур (Англия)
Милан
Тоттенхэм Хотспур
1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Милан
0 : 0
1
0
1
0
A08
 ПСЖ (Франция)
Бавария (Германия)
ПСЖ
Бавария
0 : 1
Бавария
ПСЖ
2 : 0
0
2
0
3
A06
 Боруссия Д (Германия)
Челси (Англия)
Боруссия Д
Челси
1 : 0
Челси
Боруссия Д
2 : 0
1
1
1
2
A02
 Брюгге (Бельгия)
Бенфика (Португалия)
Брюгге
Бенфика
0 : 2
Бенфика
Брюгге
5 : 1
0
2
1
7
A05
 Айнтрахт Ф (Германия)
Наполи (Италия)
Айнтрахт Ф
Наполи
0 : 2
Наполи
Айнтрахт Ф
3 : 0
0
2
0
5
A03
 Ливерпуль (Англия)
Реал Мадрид (Испания)
Ливерпуль
Реал Мадрид
2 : 5
Реал Мадрид
Ливерпуль
1 : 0
0
2
2
6
A07
 Интер М (Италия)
Порту (Португалия)
Интер М
Порту
1 : 0
Порту
Интер М
0 : 0
1
0
1
0
A01
 РБ Лейпциг (Германия)
Манчестер Сити (Англия)
РБ Лейпциг
Манчестер Сити
1 : 1
Манчестер Сити
РБ Лейпциг
7 : 0
0
1
1
8
1/4 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
QF3
 Манчестер Сити (Англия)
Бавария (Германия)
Манчестер Сити
Бавария
3 : 0
Бавария
Манчестер Сити
19.04
1
0
3
0
QF2
 Бенфика (Португалия)
Интер М (Италия)
Бенфика
Интер М
0 : 2
Интер М
Бенфика
19.04
0
1
0
2
QF4
 Милан (Италия)
Наполи (Италия)
Милан
Наполи
1 : 0
Наполи
Милан
18.04
1
0
1
0
QF1
 Реал Мадрид (Испания)
Челси (Англия)
Реал Мадрид
Челси
2 : 0
Челси
Реал Мадрид
18.04
1
0
2
0
1/2 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
SF2
 QF1
QF3
QF1
QF3
09.05
QF3
QF1
16.05
0
0
0
0
SF1
 QF4
QF2
QF4
QF2
09.05
QF2
QF4
16.05
0
0
0
0
Финал
Метка
F
 SF2
SF1
10.06

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