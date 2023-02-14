Челси - Реал Мадрид 18 Апреля прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
18 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Реал Мадрид, которое состоится 18 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
|1
|вр
|Кепа Аррисабалага
|33
|зщ
|Уэсли Фофана
|6
|зщ
|Тьяго Силва
|32
|зщ
|Марк Кукурелья
|24
|пз
|Рис Джеймс
|7
|пз
|Н'Голо Канте
|5
|пз
|Энцо Фернандес
|8
|пз
|Матео Ковачич
|11
|пз
|Жоау Феликс
|15
|пз
|Михаил Мудрик
|17
|нп
|Рахим Стерлинг
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|4
|зщ
|Давид Алаба
|12
|пз
|Эдуарду Камавинга
|10
|пз
|Лука Модрич
|18
|пз
|Орельен Тчуамени
|8
|пз
|Тони Кроос
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|9
|нп
|Карим Бензема
|20
|нп
|Винисиус Жуниор
Главные тренеры
|Фрэнк Лэмпард (и.о.)
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|12.04.2023
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|2 : 0
|12.04.2022
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|2 : 3 ДВ
|06.04.2022
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|1 : 3
|05.05.2021
|Лига чемпионов
|1/2 финала
|2 : 0
|27.04.2021
|Лига чемпионов
|1/2 финала
|1 : 1
|30.07.2016
|Международный кубок чемпионов - 2016
|Северная Америка
|3 : 2
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A04
| Милан (Италия)
Тоттенхэм Хотспур (Англия)
Милан1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур0 : 0
Милан
1
0
1
0
A08
| ПСЖ (Франция)
Бавария (Германия)
ПСЖ0 : 1
Бавария
Бавария2 : 0
ПСЖ
0
2
0
3
A06
| Боруссия Д (Германия)
Челси (Англия)
Боруссия Д1 : 0
Челси
Челси2 : 0
Боруссия Д
1
1
1
2
A02
| Брюгге (Бельгия)
Бенфика (Португалия)
Брюгге0 : 2
Бенфика
Бенфика5 : 1
Брюгге
0
2
1
7
A05
| Айнтрахт Ф (Германия)
Наполи (Италия)
Айнтрахт Ф0 : 2
Наполи
Наполи3 : 0
Айнтрахт Ф
0
2
0
5
A03
| Ливерпуль (Англия)
Реал Мадрид (Испания)
Ливерпуль2 : 5
Реал Мадрид
Реал Мадрид1 : 0
Ливерпуль
0
2
2
6
A07
| Интер М (Италия)
Порту (Португалия)
Интер М1 : 0
Порту
Порту0 : 0
Интер М
1
0
1
0
A01
| РБ Лейпциг (Германия)
Манчестер Сити (Англия)
РБ Лейпциг1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер Сити7 : 0
РБ Лейпциг
0
1
1
8
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
QF3
| Манчестер Сити (Англия)
Бавария (Германия)
Манчестер Сити3 : 0
Бавария
Бавария19.04
Манчестер Сити
1
0
3
0
QF2
| Бенфика (Португалия)
Интер М (Италия)
Бенфика0 : 2
Интер М
Интер М19.04
Бенфика
0
1
0
2
QF4
| Милан (Италия)
Наполи (Италия)
Милан1 : 0
Наполи
Наполи18.04
Милан
1
0
1
0
QF1
| Реал Мадрид (Испания)
Челси (Англия)
Реал Мадрид2 : 0
Челси
Челси18.04
Реал Мадрид
1
0
2
0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
SF2
| QF1
QF3
QF109.05
QF3
QF316.05
QF1
0
0
0
0
SF1
| QF4
QF2
QF409.05
QF2
QF216.05
QF4
0
0
0
0
Финал
|Метка
F
| SF2
SF1
|10.06