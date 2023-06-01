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Манчестер Юнайтед - Лион 19 Июля прямая трансляция

Стадион: Мюррейфилд (Эдинбург, Шотландия), вместимость: 67130
19 Июля 2023 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Манчестер Юнайтед
Лион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Лион, которое состоится 19 Июля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Мюррейфилд (Эдинбург, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Лион
Лион, Франция
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
Франция Лоран Блан
История личных встреч
04.03.2008 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Манчестер Юнайтед1 : 0Лион
20.02.2008 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Лион1 : 1Манчестер Юнайтед
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед2 : 0
03.06.2023 Кубок Англии Финал 2 : 1Манчестер Юнайтед
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1
25.05.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Манчестер Юнайтед4 : 1
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 0 : 1Манчестер Юнайтед
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур 3 : 1Лион
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Лион3 : 0
19.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Лион3 : 1
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 2 : 1Лион
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Лион5 : 4

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