Манчестер Юнайтед - Лион 19 Июля прямая трансляция
Стадион: Мюррейфилд (Эдинбург, Шотландия), вместимость: 67130
19 Июля 2023 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Лион, которое состоится 19 Июля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Мюррейфилд (Эдинбург, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Лион
Лион, Франция
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Лоран Блан
История личных встреч
|04.03.2008
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0
|20.02.2008
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|03.06.2023
|Кубок Англии
|Финал
|2 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|25.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|4 : 1
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 1
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|3 : 1
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 0
|19.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|3 : 1
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 1
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|5 : 4