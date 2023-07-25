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ПСЖ - Аль-Наср 25 Июля прямая трансляция

Стадион: Нагаи (Осака, Япония), вместимость: 50000
25 Июля 2023 года в 13:20 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
ПСЖ
Аль-Наср

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Аль-Наср, которое состоится 25 Июля 2023 года в 13:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Нагаи (Осака, Япония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Португалия Луиш Мануэль Рибейру Каштру
История личных встреч
21.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ПСЖ2 : 0
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур ПСЖ2 : 3
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур 1 : 1ПСЖ
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 1 : 2ПСЖ
13.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур ПСЖ5 : 0
19.10.2021 Лига чемпионов АФК - 2021 1/2 финала 1 : 2
16.10.2021 Лига чемпионов АФК - 2021 1/4 финала 1 : 5
14.09.2021 Лига чемпионов АФК - 2021 1/8 финала 1 : 0
29.04.2021 Лига чемпионов АФК - 2021 Группа D. 6-й тур 1 : 2
26.04.2021 Лига чемпионов АФК - 2021 Группа D. 5-й тур 1 : 2
Текстовая трансляция
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Сага с уходом Мбаппе из «ПСЖ» кажется бесконечной. «ПСЖ», «Реал» или, может, АПЛ? Кажется, ему вообще без разницы.Какие варианты были (и, кажется, всё ещё есть) у Мбаппе: Четыре варианта развития будущего Мбаппе. Но главное для Килиана — деньги 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «ПСЖ» — «Аль-Наср». Начало встречи запланировано на 13:20 по московскому времени.

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