ПСЖ - Аль-Наср 25 Июля прямая трансляция
Стадион: Нагаи (Осака, Япония), вместимость: 50000
25 Июля 2023 года в 13:20 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Аль-Наср, которое состоится 25 Июля 2023 года в 13:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Нагаи (Осака, Япония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Луиш Мануэль Рибейру Каштру
История личных встреч
|21.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 3
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 2
|13.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|5 : 0
|19.10.2021
|Лига чемпионов АФК - 2021
|1/2 финала
|1 : 2
|16.10.2021
|Лига чемпионов АФК - 2021
|1/4 финала
|1 : 5
|14.09.2021
|Лига чемпионов АФК - 2021
|1/8 финала
|1 : 0
|29.04.2021
|Лига чемпионов АФК - 2021
|Группа D. 6-й тур
|1 : 2
|26.04.2021
|Лига чемпионов АФК - 2021
|Группа D. 5-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Сага с уходом Мбаппе из «ПСЖ» кажется бесконечной. «ПСЖ», «Реал» или, может, АПЛ? Кажется, ему вообще без разницы.Какие варианты были (и, кажется, всё ещё есть) у Мбаппе: Четыре варианта развития будущего Мбаппе. Но главное для Килиана — деньги 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «ПСЖ» — «Аль-Наср». Начало встречи запланировано на 13:20 по московскому времени.