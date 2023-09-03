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Испания - Канада прямая трансляция 03.09.2023

03 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа L. 2-й тур
Испания
Канада

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Испания - Канада, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа L. 2-й тур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Испания
Канада
Главные тренеры
Италия Серджо Скариоло
Испания Жорди Фернандес Торрес
История личных встреч
02.08.2010 ЧМ-2010 Группа D. 5-й тур Испания89 : 67Канада
01.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа L. 1-й тур Испания69 : 74
30.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа G. 1-й тур 65 : 85Испания
28.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа G. 1-й тур 78 : 96Испания
26.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа G. 1-й тур Испания94 : 64
26.02.2023 ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) Группа L. 6-й тур Испания68 : 72
01.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа L. 1-й тур Канада65 : 69
29.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа H. 1-й тур Канада101 : 75
27.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа H. 1-й тур 73 : 128Канада
25.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа H. 1-й тур Канада95 : 65
03.07.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Виктория. 1/2 финала Канада101 : 103 ОТ

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