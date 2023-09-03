Испания - Канада прямая трансляция 03.09.2023
03 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа L. 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Испания - Канада, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа L. 2-й тур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Испания
Канада
Главные тренеры
|Серджо Скариоло
|Жорди Фернандес Торрес
История личных встреч
|02.08.2010
|ЧМ-2010
|Группа D. 5-й тур
|89 : 67
|01.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа L. 1-й тур
|69 : 74
|30.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа G. 1-й тур
|65 : 85
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа G. 1-й тур
|78 : 96
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа G. 1-й тур
|94 : 64
|26.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа L. 6-й тур
|68 : 72
|01.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа L. 1-й тур
|65 : 69
|29.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа H. 1-й тур
|101 : 75
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа H. 1-й тур
|73 : 128
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа H. 1-й тур
|95 : 65
|03.07.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Виктория. 1/2 финала
|101 : 103 ОТ