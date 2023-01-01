Милан - Ювентус 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
22 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 9-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Ювентус, которое состоится 22 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Ювентус
Турин
|83
|вр
|Антонио Миранте
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|28
|зщ
|Малик Тшау
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|42
|зщ
|Алессандро Флоренци
|80
|пз
|Юнус Муса
|7
|пз
|Ясин Адли
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|9
|нп
|Оливье Жиру
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|1
|вр
|Войцех Щенсны
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|3
|зщ
|Бремер
|24
|зщ
|Даниэле Ругани
|16
|пз
|Уэстон Маккенни
|20
|пз
|Фабио Миретти
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|11
|пз
|Филип Костич
|14
|нп
|Аркадиуш Милик
|9
|нп
|Душан Влахович
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|0 : 1
|08.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 9-й тур
|2 : 0
|23.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|19.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|09.05.2021
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 3
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 3
|07.07.2020
|Италия - Серия А
|31-й тур
|4 : 2
|12.06.2020
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
|13.02.2020
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 2-й тур
|0 : 0
|30.09.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 3
|23.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 0
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|26.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|4 : 2
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 1