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Милан - Ювентус 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
22 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 9-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)
Милан
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Ювентус, которое состоится 22 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Ювентус
Турин
83ИталияврАнтонио Миранте
2ИталиязщДавиде Калабрия
28ГерманиязщМалик Тшау
23АнглиязщФикайо Томори
42ИталиязщАлессандро Флоренци
80СШАпзЮнус Муса
7ФранцияпзЯсин Адли
14НидерландыпзТейани Рейндерс
11СШАнпКристиан Пулишич
9ФранциянпОливье Жиру
10ПортугалиянпРафаэл Леау
1ПольшаврВойцех Щенсны
4ИталиязщФедерико Гатти
3Бразилиязщ Бремер
24ИталиязщДаниэле Ругани
16СШАпзУэстон Маккенни
20ИталияпзФабио Миретти
5ИталияпзМануэль Локателли
25ФранцияпзАдриен Рабьо
11СербияпзФилип Костич
14ПольшанпАркадиуш Милик
9СербиянпДушан Влахович
Главные тренеры
ИталияСтефано Пиоли
ИталияМассимилиано Аллегри
История личных встреч
28.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиЮвентус2 : 2Милан
28.05.2023Италия - Серия АСерия А. 37-й турЮвентус0 : 1Милан
08.10.2022Италия - Серия АСерия А. 9-й турМилан2 : 0Ювентус
23.01.2022Италия - Серия А23-й турМилан0 : 0Ювентус
19.09.2021Италия - Серия А4-й турЮвентус1 : 1Милан
09.05.2021Италия - Серия А35-й турЮвентус0 : 3Милан
06.01.2021Италия - Серия А16-й турМилан1 : 3Ювентус
07.07.2020Италия - Серия А31-й турМилан4 : 2Ювентус
12.06.2020Кубок Италии1/2 финала. 2-й матчЮвентус0 : 0Милан
13.02.2020Кубок Италии1/2 финала. 1-й матчМилан1 : 1Ювентус
07.10.2023Италия - Серия А8-й тур0 : 1Милан
04.10.2023Лига чемпионовГруппа F. 2-й тур0 : 0Милан
30.09.2023Италия - Серия А7-й турМилан2 : 0
27.09.2023Италия - Серия А6-й тур1 : 3Милан
23.09.2023Италия - Серия А5-й турМилан1 : 0
07.10.2023Италия - Серия А8-й турЮвентус2 : 0
01.10.2023Италия - Серия А7-й тур0 : 0Ювентус
26.09.2023Италия - Серия А6-й турЮвентус1 : 0
23.09.2023Италия - Серия А5-й тур4 : 2Ювентус
16.09.2023Италия - Серия А4-й турЮвентус3 : 1

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