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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
29 Октября 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити, которое состоится 29 Октября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Манчестер Сити
Манчестер
24 Камерун вр Андре Онана
20 Португалия зщ Диогу Дало
19 Франция зщ Рафаэль Варан
5 Англия зщ Гарри Магуайр
15 Испания зщ Серхио Регилон
18 Бразилия пз Каземиро
39 Шотландия пз Скотт Мактоминей
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
7 Англия пз Мэйсон Маунт
10 Англия нп Маркус Рашфорд
11 Дания нп Расмус Хойлунд
31 Бразилия вр Эдерсон
2 Англия зщ Кайл Уолкер
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
5 Англия зщ Джон Стоунз
16 Испания пз Родриго Эрнандес
20 Португалия пз Бернарду Силва
10 Англия пз Джек Грилиш
11 Бельгия нп Жереми Доку
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
03.06.2023 Кубок Англии Финал Манчестер Сити2 : 1Манчестер Юнайтед
14.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Манчестер Сити
02.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Манчестер Сити6 : 3Манчестер Юнайтед
06.03.2022 Англия - Премьер-лига 28-й тур Манчестер Сити4 : 1Манчестер Юнайтед
06.11.2021 Англия - Премьер-лига 11-й тур Манчестер Юнайтед0 : 2Манчестер Сити
07.03.2021 Англия - Премьер-лига 27-й тур Манчестер Сити0 : 2Манчестер Юнайтед
06.01.2021 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Манчестер Юнайтед0 : 2Манчестер Сити
12.12.2020 Англия - Премьер-лига 12-й тур Манчестер Юнайтед0 : 0Манчестер Сити
08.03.2020 Англия - Премьер-лига 29-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0Манчестер Сити
29.01.2020 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Манчестер Сити0 : 1Манчестер Юнайтед
24.10.2023 Лига чемпионов Группа A. 3-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур 1 : 2Манчестер Юнайтед
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1
03.10.2023 Лига чемпионов Группа A. 2-й тур Манчестер Юнайтед2 : 3
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1
25.10.2023 Лига чемпионов Группа G. 3-й тур 1 : 3Манчестер Сити
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Манчестер Сити2 : 1
08.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур 1 : 0Манчестер Сити
04.10.2023 Лига чемпионов Группа G. 2-й тур 1 : 3Манчестер Сити
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур 2 : 1Манчестер Сити
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча десятого тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало манкунианского дерби запланировано на 18:30 по московскому времени.

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