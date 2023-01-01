Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
29 Октября 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити, которое состоится 29 Октября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Манчестер Сити
Манчестер
|24
|вр
|Андре Онана
|20
|зщ
|Диогу Дало
|19
|зщ
|Рафаэль Варан
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|15
|зщ
|Серхио Регилон
|18
|пз
|Каземиро
|39
|пз
|Скотт Мактоминей
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|7
|пз
|Мэйсон Маунт
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|11
|нп
|Расмус Хойлунд
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|20
|пз
|Бернарду Силва
|10
|пз
|Джек Грилиш
|11
|нп
|Жереми Доку
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|03.06.2023
|Кубок Англии
|Финал
|2 : 1
|14.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|02.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|6 : 3
|06.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|4 : 1
|06.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|07.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|06.01.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|0 : 2
|12.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|08.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|29.01.2020
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 3-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 2-й тур
|2 : 3
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 3-й тур
|1 : 3
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 2-й тур
|1 : 3
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча десятого тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало манкунианского дерби запланировано на 18:30 по московскому времени.