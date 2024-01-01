01:16 ()
Онлайн трансляции
Пятница 08 марта
Суббота 09 марта
Свернуть список

Норвич Сити - Ротерхэм Юнайтед 09 Марта прямая трансляция

09 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур
Норвич Сити
Ротерхэм Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Ротерхэм Юнайтед, которое состоится 09 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
Главные тренеры
Германия Давид Вагнер
История личных встреч
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Ротерхэм Юнайтед2 : 1Норвич Сити
10.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Норвич Сити0 : 0Ротерхэм Юнайтед
05.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Ротерхэм Юнайтед1 : 2Норвич Сити
20.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Норвич Сити1 : 0Ротерхэм Юнайтед
17.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Ротерхэм Юнайтед1 : 2Норвич Сити
16.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Ротерхэм Юнайтед1 : 2Норвич Сити
01.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Норвич Сити3 : 1Ротерхэм Юнайтед
14.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Ротерхэм Юнайтед2 : 1Норвич Сити
15.10.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Норвич Сити3 : 1Ротерхэм Юнайтед
25.08.2015 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ротерхэм Юнайтед1 : 2Норвич Сити
06.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 3 : 1Норвич Сити
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Норвич Сити1 : 0
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур 1 : 1Норвич Сити
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Норвич Сити4 : 1
13.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Норвич Сити4 : 2
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 5 : 0Ротерхэм Юнайтед
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Ротерхэм Юнайтед0 : 1
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур 2 : 1Ротерхэм Юнайтед
20.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур 4 : 3Ротерхэм Юнайтед
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Ротерхэм Юнайтед0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити3681
2
Повышение
Ипсвич Таун3678
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед3676
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3570
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3660
6
Плей-офф за повышение
Халл Сити3657
7 Норвич Сити3655
8 Ковентри Сити3654
9 Престон Норт Энд3553
10 Кардифф Сити3650
11 Сандерленд3647
12 Мидлсбро3547
13 Уотфорд3645
14 Бристоль Сити3644
15 Суонси Сити3643
16 Плимут Аргайл3640
17 Блэкберн Роверс3640
18 Миллуолл3640
19 Куинз Парк Рейнджерс3639
20 Бирмингем Сити3539
21 Хаддерсфилд Таун3638
22
Зона вылета
Сток Сити3638
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3638
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3619

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close