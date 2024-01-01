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Колорадо Эвеланш - Виннипег Джетс 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
28 Апреля 2024 года в 21:30 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 4-й матч
Колорадо Эвеланш
Виннипег Джетс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Виннипег Джетс, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
Канада Джаред Беднар
Канада Рик Боунесс
История личных встреч
27.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 3-й матч Колорадо Эвеланш6 : 2Виннипег Джетс
24.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 2-й матч Виннипег Джетс2 : 5Колорадо Эвеланш
22.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 1-й матч Виннипег Джетс7 : 6Колорадо Эвеланш
13.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш0 : 7Виннипег Джетс
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 2Колорадо Эвеланш
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 4Виннипег Джетс
14.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 2Виннипег Джетс
25.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 5Колорадо Эвеланш
30.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 0Колорадо Эвеланш
20.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 4 ОТВиннипег Джетс
27.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 3-й матч Колорадо Эвеланш6 : 2Виннипег Джетс
24.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 2-й матч Виннипег Джетс2 : 5Колорадо Эвеланш
22.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 1-й матч Виннипег Джетс7 : 6Колорадо Эвеланш
19.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 1
14.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТКолорадо Эвеланш
27.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 3-й матч Колорадо Эвеланш6 : 2Виннипег Джетс
24.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 2-й матч Виннипег Джетс2 : 5Колорадо Эвеланш
22.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 1-й матч Виннипег Джетс7 : 6Колорадо Эвеланш
19.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 2
17.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча серии 1/4 финала Кубка Стэнли в Западной конференции: «Колорадо Эвеланш» — «Виннипег Джетс». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Колорадо».
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
3 : 1 5 : 3 2 : 3 27.0430.0402.0504.05
3
0
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
5 : 1 2 : 3 2 : 4 28.0401.0502.0504.05
2
1
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
3 : 2 3 : 2 ОТ 3 : 5 28.0429.0401.0504.05
3
0
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
4 : 1 4 : 3 1 : 3 29.0401.0503.0505.05
3
0
1/4 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
7 : 6 2 : 5 6 : 2 28.0430.0402.0504.05
1
2
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
4 : 2 1 : 4 1 : 2 29.0401.0503.0505.05
2
1
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
3 : 4 1 : 3 28.0429.0401.0503.0505.05
0
2
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
7 : 4 4 : 5 ОТ 1 : 6 29.0401.0503.0505.05
2
1

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