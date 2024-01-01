Дила - Торпедо Кт 10 Мая прямая трансляция
10 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - Торпедо Кт, которое состоится 10 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дила
Гори
Торпедо Кт
Кутаиси
История личных встреч
|16.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 1
|05.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 0
|30.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|5 : 0
|04.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|07.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|2 : 1
|29.06.2022
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|4 : 1
|03.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|2 : 0
|04.03.2022
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 0
|31.10.2021
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|0 : 3
|02.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|27.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|16.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 3
|12.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 0
|02.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 0
|27.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|3 : 3
|20.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 0
|15.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 0
|11.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Сабуртало
|12
|29
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|12
|27
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Бт
|12
|26
|4
|Торпедо Кт
|12
|19
|5
|Динамо Тб
|12
|14
|6
|Колхети-1913
|12
|13
|7
|Телави
|12
|11
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|12
|10
| 9
Стыковая зона
|Самгурали
|12
|9
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|12
|7