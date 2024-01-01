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Дила - Торпедо Кт 10 Мая прямая трансляция

10 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 13-й тур
Дила
Торпедо Кт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - Торпедо Кт, которое состоится 10 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дила
Гори
Торпедо Кт
Кутаиси
История личных встреч
16.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур Торпедо Кт1 : 0Дила
07.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур Дила0 : 1Торпедо Кт
05.06.2023 Грузия - Высшая лига 20-й тур Торпедо Кт1 : 0Дила
30.04.2023 Грузия - Высшая лига 11-й тур Дила5 : 0Торпедо Кт
04.03.2023 Грузия - Высшая лига 2-й тур Торпедо Кт0 : 0Дила
07.10.2022 Грузия - Высшая лига 29-й тур Дила2 : 1Торпедо Кт
29.06.2022 Грузия - Высшая лига 20-й тур Торпедо Кт4 : 1Дила
03.05.2022 Грузия - Высшая лига 11-й тур Дила2 : 0Торпедо Кт
04.03.2022 Грузия - Высшая лига 2-й тур Торпедо Кт1 : 0Дила
31.10.2021 Грузия - Высшая лига 32-й тур Торпедо Кт0 : 3Дила
02.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур 0 : 1Дила
27.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур Дила1 : 1
21.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур 0 : 1Дила
16.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур 1 : 3Дила
12.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур Дила0 : 0
02.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур Торпедо Кт0 : 0
27.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур 3 : 3Торпедо Кт
20.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур 0 : 0Торпедо Кт
15.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур 0 : 0Торпедо Кт
11.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур Торпедо Кт3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало1229
2
Квалификация Лиги конференций
Дила1227
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт1226
4 Торпедо Кт1219
5 Динамо Тб1214
6 Колхети-19131213
7 Телави1211
8
Стыковая зона
Гагра1210
9
Стыковая зона
Самгурали129
10
Зона вылета
Самтредиа127

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