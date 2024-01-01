Салернитана - Верона 20 Мая прямая трансляция
Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
20 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 37-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Верона, которое состоится 20 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Салернитана
Салерно
Верона
Верона
|1
|вр
|Винченцо Фьорилло
|6
|зщ
|Саломон Самбья
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|27
|зщ
|Никколо Пьероцци
|17
|зщ
|Федерико Фасио
|98
|зщ
|Лоренцо Пирола
|18
|пз
|Лассана Кулибали
|26
|пз
|Тома Башич
|20
|пз
|Григорис Кастанос
|33
|нп
|Лум Чауна
|22
|нп
|Чуквубуйкем Иквууэмеси
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|18
|зщ
|Фабьен Сентонс
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|27
|зщ
|Павел Давидович
|32
|зщ
|Хуан Давид Кабаль Мурильо
|8
|пз
|Дарко Лазович
|25
|пз
|Суат Сердар
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|17
|нп
|Тейянни Нослин
|90
|нп
|Майкл Фолоруншо
|99
|нп
|Федерико Бонаццоли
Главные тренеры
|Стефано Колантуоно
|Марко Барони
История личных встреч
|30.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 1
|13.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 22-й тур
|1 : 0
|09.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 9-й тур
|2 : 1
|09.01.2022
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 2
|22.09.2021
|Италия - Серия А
|5-й тур
|2 : 2
|22.02.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 25-й тур
|1 : 0
|29.09.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 6-й тур
|1 : 0
|29.01.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. 23-й тур
|2 : 0
|04.09.2016
|Италия - Серия B
|Серия B. 2-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|06.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|26.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 0
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 2
|12.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|4 : 1
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 2
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 1
|27.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|20.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|15.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|37
|93
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|37
|74
| 3
Лига чемпионов
|Болонья
|36
|67
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|36
|67
| 5
Лига чемпионов
|Аталанта
|36
|66
| 6
Лига Европы
|Рома
|37
|63
| 7
Лига Европы
|Лацио
|37
|60
| 8
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|36
|54
|9
|Торино
|37
|53
|10
|Наполи
|37
|52
|11
|Дженоа
|37
|46
|12
|Монца
|37
|45
|13
|Лечче
|37
|37
|14
|Кальяри
|37
|36
|15
|Фрозиноне
|37
|35
|16
|Верона
|36
|34
|17
|Удинезе
|37
|34
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|37
|33
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|37
|29
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|36
|16