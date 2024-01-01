04:11 ()
Свернуть список

Салернитана - Верона 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
20 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 37-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Салернитана
Верона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Верона, которое состоится 20 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Салернитана
Салерно
Верона
Верона
1 Италия вр Винченцо Фьорилло
6 Франция зщ Саломон Самбья
59 Италия зщ Алессандро Дзаноли
27 Италия зщ Никколо Пьероцци
17 Аргентина зщ Федерико Фасио
98 Италия зщ Лоренцо Пирола
18 Мали пз Лассана Кулибали
26 Хорватия пз Тома Башич
20 Кипр пз Григорис Кастанос
33 Франция нп Лум Чауна
22 Нигерия нп Чуквубуйкем Иквууэмеси
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
18 Франция зщ Фабьен Сентонс
23 Италия зщ Джанджакомо Маньяни
27 Польша зщ Павел Давидович
32 Колумбия зщ Хуан Давид Кабаль Мурильо
8 Сербия пз Дарко Лазович
25 Германия пз Суат Сердар
33 Словакия пз Ондрей Дуда
17 Нидерланды нп Тейянни Нослин
90 Италия нп Майкл Фолоруншо
99 Италия нп Федерико Бонаццоли
Главные тренеры
Италия Стефано Колантуоно
Италия Марко Барони
История личных встреч
30.12.2023 Италия - Серия А 18-й тур Верона0 : 1Салернитана
13.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 22-й тур Верона1 : 0Салернитана
09.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 9-й тур Салернитана2 : 1Верона
09.01.2022 Италия - Серия А 21-й тур Верона1 : 2Салернитана
22.09.2021 Италия - Серия А 5-й тур Салернитана2 : 2Верона
22.02.2019 Италия - Серия B Серия B. 25-й тур Верона1 : 0Салернитана
29.09.2018 Италия - Серия B Серия B. 6-й тур Салернитана1 : 0Верона
29.01.2017 Италия - Серия B Серия B. 23-й тур Верона2 : 0Салернитана
04.09.2016 Италия - Серия B Серия B. 2-й тур Салернитана1 : 1Верона
12.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур 1 : 1Салернитана
06.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур Салернитана1 : 2
26.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур 3 : 0Салернитана
21.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Салернитана0 : 2
12.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур 4 : 1Салернитана
12.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Верона1 : 2
05.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур Верона2 : 1
27.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур 1 : 0Верона
20.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Верона1 : 0
15.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур 2 : 2Верона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3793
2
Лига чемпионов
Милан3774
3
Лига чемпионов
Болонья3667
4
Лига чемпионов
Ювентус3667
5
Лига чемпионов
Аталанта3666
6
Лига Европы
Рома3763
7
Лига Европы
Лацио3760
8
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина3654
9 Торино3753
10 Наполи3752
11 Дженоа3746
12 Монца3745
13 Лечче3737
14 Кальяри3736
15 Фрозиноне3735
16 Верона3634
17 Удинезе3734
18
Зона вылета
Эмполи3733
19
Зона вылета
Сассуоло3729
20
Зона вылета
Салернитана3616

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close