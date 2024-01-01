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Каролина Харрикейнз - Нью-Йорк Рейнджерс 10 Мая прямая трансляция

Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
10 Мая 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/2 финала - Восток. 3-й матч
Главный судья: Грэм Скиллитер (Ла Ронж, Канада);
Каролина Харрикейнз
Перерыв
1 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс

  • 10:14
    1:0
    Джейк Гюнцель
0'
20'
40'
60'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 10 Мая 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Каролина Харрикейнз
    Роли
    Нью-Йорк Рейнджерс
    Нью-Йорк
    31ДанияврФредерик Андерсен
    52РоссияврПётр Кочетков
    5СШАзщДжейлен Чатфилд
    7РоссиязщДмитрий Орлов
    8КанадазщБрент Бёрнс
    74СШАзщДжейккоб Славин
    76СШАзщБрэди Шей
    77СШАзщТони Деанджело
    11КанаданпДжордан Стаал
    18СШАнпДжек Друри
    20ФинляндиянпСебастьян Ахо
    23СШАнпСтефан Ноэсен
    24КанаданпСет Джарвис
    37РоссиянпАндрей Свечников
    92РоссиянпЕвгений Кузнецов
    48КанаданпДжордан Мартинук
    59СШАнпДжейк Гюнцель
    82ФинляндиянпЕспери Котканиеми
    86ФинляндиянпТеуво Терявяйнен
    88ЧехиянпМартин Нечас
    31РоссияврИгорь Шестёркин
    32СШАврДжонатан Куик
    4КанадазщБрэйден Шнайдер
    8СШАзщДжейкоб Труба
    23СШАзщАдам Фокс
    55СШАзщРайан Линдгрен
    56ШвециязщЭрик Густафссон
    79СШАзщК'Андре Миллер
    10РоссиянпАртемий Панарин
    13КанаданпАлекси Лафреньер
    16СШАнпВинсент Трочек
    20СШАнпКрис Крайдер
    21КанаданпБаркли Гудроу
    24ФинляндиянпКаапо Какко
    26СШАнпДжимми Веси
    50КанаданпУилл Кайлли
    72ЧехиянпФилип Хитил
    91ШвециянпАлександер Веннберг
    93ШвециянпМика Зибанеджад
    96СШАнпДжек Рослович
    Главные тренеры
    КанадаРод Бриндамор
    СШАПитер Лавиолетт
    История личных встреч
    08.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 2-й матч Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3 ОТКаролина Харрикейнз
    05.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 1-й матч Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3Каролина Харрикейнз
    13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз0 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
    03.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 6Каролина Харрикейнз
    03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 1Каролина Харрикейнз
    24.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
    22.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3Каролина Харрикейнз
    12.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 6Нью-Йорк Рейнджерс
    04.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 3Каролина Харрикейнз
    31.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 7-й матч Каролина Харрикейнз2 : 6Нью-Йорк Рейнджерс
    08.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 2-й матч Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3 ОТКаролина Харрикейнз
    05.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 1-й матч Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3Каролина Харрикейнз
    01.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 5-й матч Каролина Харрикейнз6 : 3
    27.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 4-й матч 3 : 2 ОТКаролина Харрикейнз
    26.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 3-й матч 2 : 3Каролина Харрикейнз
    08.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 2-й матч Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3 ОТКаролина Харрикейнз
    05.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 1-й матч Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3Каролина Харрикейнз
    29.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 4-й матч 2 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
    27.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 3-й матч 1 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
    24.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 2-й матч Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3
    Турнирная таблица
    1/4 финала - Восток
    Команда1234567Счет в серии
    Каролина Харрикейнз
    Нью-Йорк Айлендерс
    		3 : 1 5 : 3 2 : 3 3 : 2 ОТ 6 : 3
    4
    1
    Бостон Брюинз
    Торонто Мэйпл Лифс
    		5 : 1 2 : 3 2 : 4 1 : 3 1 : 2 ОТ 2 : 1 2 : 1 ОТ
    4
    3
    Флорида Пантерз
    Тампа-Бэй Лайтнинг
    		3 : 2 3 : 2 ОТ 3 : 5 6 : 3 6 : 1
    4
    1
    Нью-Йорк Рейнджерс
    Вашингтон Кэпиталз
    		4 : 1 4 : 3 1 : 3 2 : 4
    4
    0
    1/4 финала - Запад
    Команда1234567Счет в серии
    Виннипег Джетс
    Колорадо Эвеланш
    		7 : 6 2 : 5 6 : 2 5 : 1 3 : 6
    1
    4
    Ванкувер Кэнакс
    Нэшвилл Предаторз
    		4 : 2 1 : 4 1 : 2 3 : 4 ОТ 1 : 2 0 : 1
    4
    2
    Даллас Старз
    Вегас Голден Найтс
    		3 : 4 1 : 3 2 : 3 ОТ 2 : 4 3 : 2 2 : 0 2 : 1
    4
    3
    Эдмонтон Ойлерз
    Лос-Анджелес Кингз
    		7 : 4 4 : 5 ОТ 1 : 6 0 : 1 4 : 3
    4
    1
    1/2 финала - Восток
    Команда1234567Счет в серии
    Нью-Йорк Рейнджерс
    Каролина Харрикейнз
    		4 : 3 4 : 3 ОТ10.0512.0514.0517.0519.05
    2
    0
    Флорида Пантерз
    Бостон Брюинз
    		1 : 5 6 : 1 11.0513.0515.0518.0520.05
    1
    1
    1/2 финала - Запад
    Команда1234567Счет в серии
    Даллас Старз
    Колорадо Эвеланш
    		3 : 4 ОТ10.0512.0514.0516.0518.0520.05
    0
    1
    Ванкувер Кэнакс
    Эдмонтон Ойлерз
    		5 : 4 11.0513.0515.0517.0519.0521.05
    1
    0

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