Каролина Харрикейнз - Нью-Йорк Рейнджерс 10 Мая прямая трансляция
Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
10 Мая 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/2 финала - Восток. 3-й матч
Главный судья: Грэм Скиллитер (Ла Ронж, Канада);
Перерыв
1 : 0
- 10:141:0Джейк Гюнцель
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 10 Мая 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
|31
|вр
|Фредерик Андерсен
|52
|вр
|Пётр Кочетков
|5
|зщ
|Джейлен Чатфилд
|7
|зщ
|Дмитрий Орлов
|8
|зщ
|Брент Бёрнс
|74
|зщ
|Джейккоб Славин
|76
|зщ
|Брэди Шей
|77
|зщ
|Тони Деанджело
|11
|нп
|Джордан Стаал
|18
|нп
|Джек Друри
|20
|нп
|Себастьян Ахо
|23
|нп
|Стефан Ноэсен
|24
|нп
|Сет Джарвис
|37
|нп
|Андрей Свечников
|92
|нп
|Евгений Кузнецов
|48
|нп
|Джордан Мартинук
|59
|нп
|Джейк Гюнцель
|82
|нп
|Еспери Котканиеми
|86
|нп
|Теуво Терявяйнен
|88
|нп
|Мартин Нечас
|31
|вр
|Игорь Шестёркин
|32
|вр
|Джонатан Куик
|4
|зщ
|Брэйден Шнайдер
|8
|зщ
|Джейкоб Труба
|23
|зщ
|Адам Фокс
|55
|зщ
|Райан Линдгрен
|56
|зщ
|Эрик Густафссон
|79
|зщ
|К'Андре Миллер
|10
|нп
|Артемий Панарин
|13
|нп
|Алекси Лафреньер
|16
|нп
|Винсент Трочек
|20
|нп
|Крис Крайдер
|21
|нп
|Баркли Гудроу
|24
|нп
|Каапо Какко
|26
|нп
|Джимми Веси
|50
|нп
|Уилл Кайлли
|72
|нп
|Филип Хитил
|91
|нп
|Александер Веннберг
|93
|нп
|Мика Зибанеджад
|96
|нп
|Джек Рослович
Главные тренеры
|Род Бриндамор
|Питер Лавиолетт
История личных встреч
|08.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 2-й матч
|4 : 3 ОТ
|05.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 1-й матч
|4 : 3
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|03.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|24.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|22.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|12.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|04.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|31.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 7-й матч
|2 : 6
|08.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 2-й матч
|4 : 3 ОТ
|05.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 1-й матч
|4 : 3
|01.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 5-й матч
|6 : 3
|27.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 4-й матч
|3 : 2 ОТ
|26.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 3-й матч
|2 : 3
|08.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 2-й матч
|4 : 3 ОТ
|05.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 1-й матч
|4 : 3
|29.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 4-й матч
|2 : 4
|27.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 3-й матч
|1 : 3
|24.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 2-й матч
|4 : 3
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
|3 : 1
|5 : 3
|2 : 3
|3 : 2 ОТ
|6 : 3
4
1
| Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
|5 : 1
|2 : 3
|2 : 4
|1 : 3
|1 : 2 ОТ
|2 : 1
|2 : 1 ОТ
4
3
| Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
|3 : 2
|3 : 2 ОТ
|3 : 5
|6 : 3
|6 : 1
4
1
| Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
|4 : 1
|4 : 3
|1 : 3
|2 : 4
4
0
1/4 финала - Запад
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
|7 : 6
|2 : 5
|6 : 2
|5 : 1
|3 : 6
1
4
| Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
|4 : 2
|1 : 4
|1 : 2
|3 : 4 ОТ
|1 : 2
|0 : 1
4
2
| Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
|3 : 4
|1 : 3
|2 : 3 ОТ
|2 : 4
|3 : 2
|2 : 0
|2 : 1
4
3
| Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
|7 : 4
|4 : 5 ОТ
|1 : 6
|0 : 1
|4 : 3
4
1
1/2 финала - Восток
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
|4 : 3
|4 : 3 ОТ
|10.05
|12.05
|14.05
|17.05
|19.05
2
0
| Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
|1 : 5
|6 : 1
|11.05
|13.05
|15.05
|18.05
|20.05
1
1
1/2 финала - Запад
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
|3 : 4 ОТ
|10.05
|12.05
|14.05
|16.05
|18.05
|20.05
0
1
| Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
|5 : 4
|11.05
|13.05
|15.05
|17.05
|19.05
|21.05
1
0