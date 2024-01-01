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Швеция - США 10 Мая прямая трансляция

Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
10 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Швеция
США

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - США, которое состоится 10 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швеция
США
Главные тренеры
Швеция Сэм Халлам
США Дэвид Куинн
История личных встреч
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Швеция3 : 4 ОТСША
21.05.2022 ЧМ-2022 Группа B США3 : 2 ОТШвеция
19.05.2018 ЧМ-2018 1/2 финала Швеция6 : 0США
08.05.2017 ЧМ-2017 Группа A США4 : 3Швеция
10.12.2013 Универсиада Группа A. 1-й тур США2 : 0Швеция
04.05.2011 ЧМ-2011 Группа C. 3-й тур Швеция6 : 2США
10.05.2009 ЧМ-2009 За 3-е место США2 : 4Швеция
29.04.2009 ЧМ-2009 Группа C. 3-й тур Швеция6 : 5 ОТСША
05.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры Швеция3 : 4 Б
04.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры 0 : 2Швеция
02.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры Швеция2 : 1
11.02.2024 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Швеция1 : 2
10.02.2024 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Швеция5 : 2
28.05.2023 ЧМ-2023 За 3-е место США3 : 4 ОТ
27.05.2023 ЧМ-2023 1/2 финала США3 : 4 ОТ
25.05.2023 ЧМ-2023 1/4 финала США3 : 0
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Швеция3 : 4 ОТСША
21.05.2023 ЧМ-2023 Группа A США9 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Швеция — США. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 21:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада00
2
1/4 финала
Финляндия00
3
1/4 финала
Швейцария00
4
1/4 финала
Чехия00
5 Дания00
6 Норвегия00
7 Австрия00
8
Зона вылета
Великобритания00
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
США00
2
1/4 финала
Германия00
3
1/4 финала
Швеция00
4
1/4 финала
Словакия00
5 Латвия00
6 Франция00
7 Казахстан00
8
Зона вылета
Польша00

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