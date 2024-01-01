Швеция - США 10 Мая прямая трансляция
Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
10 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - США, которое состоится 10 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция
США
Главные тренеры
|Сэм Халлам
|Дэвид Куинн
История личных встреч
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|3 : 4 ОТ
|21.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|3 : 2 ОТ
|19.05.2018
|ЧМ-2018
|1/2 финала
|6 : 0
|08.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа A
|4 : 3
|10.12.2013
|Универсиада
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|04.05.2011
|ЧМ-2011
|Группа C. 3-й тур
|6 : 2
|10.05.2009
|ЧМ-2009
|За 3-е место
|2 : 4
|29.04.2009
|ЧМ-2009
|Группа C. 3-й тур
|6 : 5 ОТ
|05.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|3 : 4 Б
|04.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|0 : 2
|02.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|2 : 1
|11.02.2024
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|1 : 2
|10.02.2024
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|5 : 2
|28.05.2023
|ЧМ-2023
|За 3-е место
|3 : 4 ОТ
|27.05.2023
|ЧМ-2023
|1/2 финала
|3 : 4 ОТ
|25.05.2023
|ЧМ-2023
|1/4 финала
|3 : 0
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|3 : 4 ОТ
|21.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|9 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Швеция — США. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 21:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Канада
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Финляндия
|0
|0
| 3
1/4 финала
|Швейцария
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Чехия
|0
|0
|5
|Дания
|0
|0
|6
|Норвегия
|0
|0
|7
|Австрия
|0
|0
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|США
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Германия
|0
|0
| 3
1/4 финала
|Швеция
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Словакия
|0
|0
|5
|Латвия
|0
|0
|6
|Франция
|0
|0
|7
|Казахстан
|0
|0
| 8
Зона вылета
|Польша
|0
|0