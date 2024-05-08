10:02 ()
Свернуть список

В «Ростове» подтвердили, что Песьяков уйдет из клуба по окончании сезона

Дата публикации: 08-05-2024

Алексей Рыскин, являющийся спортивным директором «Ростова», рассказал, что клуб не продлит трудовой договор с Песьяковым. Также он добавил, что ранее вратарь принял предложение клуба, но не поставил подпись под соглашением по личным мотивам.

«С Песьяковым у «Ростова» присутствовала договоренность. Ему оставалось лишь приехать и подписать договор, который им ранее был согласован. Однако у него изменились обстоятельства. Будет ли предложено голкиперу новое соглашение? Нет. Мы поблагодарим Сергея за время в команде и пожелаем успехов», - приводит заявление функционера «Ростова» ресурс «РИА Новости».

Контракт с 35-летним футболистом заканчивается этим летом. В сезоне 2023/2024 на его счету 24 игры за «Ростов».

Ранее СМИ писали, что новым местом работы кипера могут стать «Крылья Советов».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close