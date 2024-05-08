В «Ростове» подтвердили, что Песьяков уйдет из клуба по окончании сезона

Дата публикации: 08-05-2024

Алексей Рыскин, являющийся спортивным директором «Ростова», рассказал, что клуб не продлит трудовой договор с Песьяковым. Также он добавил, что ранее вратарь принял предложение клуба, но не поставил подпись под соглашением по личным мотивам.



«С Песьяковым у «Ростова» присутствовала договоренность. Ему оставалось лишь приехать и подписать договор, который им ранее был согласован. Однако у него изменились обстоятельства. Будет ли предложено голкиперу новое соглашение? Нет. Мы поблагодарим Сергея за время в команде и пожелаем успехов», - приводит заявление функционера «Ростова» ресурс «РИА Новости».



Контракт с 35-летним футболистом заканчивается этим летом. В сезоне 2023/2024 на его счету 24 игры за «Ростов».



Ранее СМИ писали, что новым местом работы кипера могут стать «Крылья Советов».