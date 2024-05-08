«Реал» положил глаз на игрока «Байера»

Дата публикации: 08-05-2024

Как утверждает «Bild», следующим клубом звезды «Байера» Флориана Вирца может стать «Реал».



Сам 21-летний хавбек готов к следующему шагу в карьере. В качестве наиболее вероятного варианта развития событий называется его переход в мадридский клуб.



Интерес к Вирцу также приписывают «Арсеналу», «Ман Сити» и «Баварии», но именно команда Карло Анчелотти считается фаворитом в борьбе за немца.



Отмечается, что за каждой игрой с участием Вирца наблюдает Филипе Мартин – один из самых опытных и авторитетных скаутов «Реала».



«Байер» оценивает атакующего полузащитника в 150 000 000 евро. На «Сантьяго Бернабеу» он может заменить Тони Крооса, который, по слухам, размышляет о завершении карьеры после грядущего Евро-2024.



В этом сезоне на счету Флориана 45 встреч с 18 забитыми мячами и 19 ассистами.



Ориентировочная стоимость Вирца равняется € 110 млн.