Словакия - Германия 10 Мая прямая трансляция
Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
10 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Анонс матча
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словакия - Германия, которое состоится 10 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словакия
Германия
Главные тренеры
|Крэйг Рэмзи
|Харольд Крайс
История личных встреч
|14.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|1 : 2
|15.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (м)
|Квалификация
|4 : 0
|15.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|3 : 2
|10.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа A
|2 : 3 Б
|10.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа B. 3-й тур
|1 : 5
|06.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа B. 3-й тур
|2 : 3
|01.05.2011
|ЧМ-2011
|Группа A. 2-й тур
|3 : 4
|18.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа Е. 3-й тур
|1 : 2
|06.05.2008
|ЧМ-2008
|Группа C. 2-й тур
|2 : 4
|30.04.2007
|ЧМ-2007
|Группа C. 2-й тур
|5 : 1
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|4 : 1
|21.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 1
|19.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|4 : 3 Б
|18.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|4 : 2
|15.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|1 : 2 Б
|28.05.2023
|ЧМ-2023
|Финал
|5 : 2
|27.05.2023
|ЧМ-2023
|1/2 финала
|3 : 4 ОТ
|25.05.2023
|ЧМ-2023
|1/4 финала
|1 : 3
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|5 : 0
|21.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|7 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Канада
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Финляндия
|0
|0
| 3
1/4 финала
|Швейцария
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Чехия
|0
|0
|5
|Дания
|0
|0
|6
|Норвегия
|0
|0
|7
|Австрия
|0
|0
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|США
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Германия
|0
|0
| 3
1/4 финала
|Швеция
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Словакия
|0
|0
|5
|Латвия
|0
|0
|6
|Франция
|0
|0
|7
|Казахстан
|0
|0
| 8
Зона вылета
|Польша
|0
|0