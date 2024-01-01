00:10 ()
Свернуть список

Словакия - Германия 10 Мая прямая трансляция

Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
10 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Словакия
Германия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словакия - Германия, которое состоится 10 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словакия
Германия
Главные тренеры
Канада Крэйг Рэмзи
Германия Харольд Крайс
История личных встреч
14.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Словакия1 : 2Германия
15.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) Квалификация Словакия4 : 0Германия
15.05.2019 ЧМ-2019 Группа A Германия3 : 2Словакия
10.05.2017 ЧМ-2017 Группа A Словакия2 : 3 БГермания
10.05.2016 ЧМ-2016 Группа B. 3-й тур Словакия1 : 5Германия
06.05.2013 ЧМ-2013 Группа B. 3-й тур Германия2 : 3Словакия
01.05.2011 ЧМ-2011 Группа A. 2-й тур Словакия3 : 4Германия
18.05.2010 ЧМ-2010 Группа Е. 3-й тур Словакия1 : 2Германия
06.05.2008 ЧМ-2008 Группа C. 2-й тур Словакия2 : 4Германия
30.04.2007 ЧМ-2007 Группа C. 2-й тур Словакия5 : 1Германия
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Словакия4 : 1
21.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 0 : 1Словакия
19.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 4 : 3 БСловакия
18.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 4 : 2Словакия
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Словакия1 : 2 Б
28.05.2023 ЧМ-2023 Финал 5 : 2Германия
27.05.2023 ЧМ-2023 1/2 финала 3 : 4 ОТГермания
25.05.2023 ЧМ-2023 1/4 финала 1 : 3Германия
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Германия5 : 0
21.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Германия7 : 2
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада00
2
1/4 финала
Финляндия00
3
1/4 финала
Швейцария00
4
1/4 финала
Чехия00
5 Дания00
6 Норвегия00
7 Австрия00
8
Зона вылета
Великобритания00
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
США00
2
1/4 финала
Германия00
3
1/4 финала
Швеция00
4
1/4 финала
Словакия00
5 Латвия00
6 Франция00
7 Казахстан00
8
Зона вылета
Польша00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close