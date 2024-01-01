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Фрозиноне - Интер 10 Мая прямая трансляция

Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16125
10 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 36-й тур
Главный судья: Антонио Джуа (Италия);
Фрозиноне
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрозиноне - Интер М, которое состоится 10 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Интер М
Милан
31 Италия вр Микеле Черофолини
20 Испания зщ Поль Лирола
6 Италия зщ Симоне Романьоли
5 Италия зщ Калеб Околи
19 Италия зщ Надир Цортеа
32 Италия зщ Эмануэле Валери
4 Италия пз Марко Брешианини
36 Италия пз Лука Маццители
14 Италия пз Франческо Джелли
18 Аргентина пз Матиас Соуле
70 Марокко нп Валид Хеддира
77 Италия вр Эмиль Аудеро
31 Германия зщ Янн Биссекк
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
95 Италия зщ Алессандро Бастони
32 Италия зщ Федерико Димарко
2 Нидерланды пз Дензел Думфрис
16 Италия пз Давиде Фраттези
21 Албания пз Кристьян Аслани
23 Италия пз Николо Барелла
8 Австрия нп Марко Арнаутович
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
Италия Эусебио Ди Франческо
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
12.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Интер М2 : 0Фрозиноне
14.04.2019 Италия - Серия А 32-й тур Фрозиноне1 : 3Интер М
24.11.2018 Италия - Серия А 13-й тур Интер М3 : 0Фрозиноне
09.04.2016 Италия - Серия А 32-й тур Фрозиноне0 : 1Интер М
22.11.2015 Италия - Серия А 13-й тур Интер М4 : 0Фрозиноне
05.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур 0 : 0Фрозиноне
26.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур Фрозиноне3 : 0
21.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур 0 : 0Фрозиноне
14.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур 2 : 2Фрозиноне
07.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Фрозиноне0 : 0
04.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур 1 : 0Интер М
28.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур Интер М2 : 0
22.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур 1 : 2Интер М
14.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Интер М2 : 2
08.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур 1 : 2Интер М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3589
2
Лига чемпионов
Милан3571
3
Лига чемпионов
Ювентус3566
4
Лига чемпионов
Болонья3564
5
Лига чемпионов
Аталанта3460
6
Лига Европы
Рома3560
7
Лига Европы
Лацио3556
8
Квалификация Лиги конференций
Наполи3551
9 Фиорентина3450
10 Торино3547
11 Монца3545
12 Дженоа3543
13 Лечче3537
14 Верона3534
15 Кальяри3533
16 Фрозиноне3532
17 Эмполи3532
18
Зона вылета
Удинезе3530
19
Зона вылета
Сассуоло3529
20
Зона вылета
Салернитана3515

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