Фрозиноне - Интер 10 Мая прямая трансляция
Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16125
10 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 36-й тур
Главный судья: Антонио Джуа (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрозиноне - Интер М, которое состоится 10 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Интер М
Милан
|31
|вр
|Микеле Черофолини
|20
|зщ
|Поль Лирола
|6
|зщ
|Симоне Романьоли
|5
|зщ
|Калеб Околи
|19
|зщ
|Надир Цортеа
|32
|зщ
|Эмануэле Валери
|4
|пз
|Марко Брешианини
|36
|пз
|Лука Маццители
|14
|пз
|Франческо Джелли
|18
|пз
|Матиас Соуле
|70
|нп
|Валид Хеддира
|77
|вр
|Эмиль Аудеро
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|21
|пз
|Кристьян Аслани
|23
|пз
|Николо Барелла
|8
|нп
|Марко Арнаутович
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 0
|14.04.2019
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 3
|24.11.2018
|Италия - Серия А
|13-й тур
|3 : 0
|09.04.2016
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 1
|22.11.2015
|Италия - Серия А
|13-й тур
|4 : 0
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|26.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 0
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 0
|14.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 0
|04.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|22.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 2
|14.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|08.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|35
|89
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|35
|71
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|35
|66
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|35
|64
| 5
Лига чемпионов
|Аталанта
|34
|60
| 6
Лига Европы
|Рома
|35
|60
| 7
Лига Европы
|Лацио
|35
|56
| 8
Квалификация Лиги конференций
|Наполи
|35
|51
|9
|Фиорентина
|34
|50
|10
|Торино
|35
|47
|11
|Монца
|35
|45
|12
|Дженоа
|35
|43
|13
|Лечче
|35
|37
|14
|Верона
|35
|34
|15
|Кальяри
|35
|33
|16
|Фрозиноне
|35
|32
|17
|Эмполи
|35
|32
| 18
Зона вылета
|Удинезе
|35
|30
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|35
|29
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|35
|15