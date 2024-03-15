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Колхети-1913 - Самгурали 10 Мая прямая трансляция

10 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 13-й тур
Колхети-1913
Самгурали

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колхети-1913 - Самгурали, которое состоится 10 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колхети-1913
Поти
Самгурали
Цхалтубо
История личных встреч
15.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур Самгурали1 : 1Колхети-1913
01.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур 2 : 0Колхети-1913
26.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур Колхети-19132 : 0
20.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур Колхети-19132 : 2
16.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур Колхети-19131 : 3
12.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур 0 : 0Колхети-1913
01.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур Самгурали0 : 1
27.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур 1 : 1Самгурали
20.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур Самгурали3 : 1
15.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур Самгурали2 : 3
11.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур 3 : 1Самгурали
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало1229
2
Квалификация Лиги конференций
Дила1227
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт1226
4 Торпедо Кт1219
5 Динамо Тб1214
6 Колхети-19131213
7 Телави1211
8
Стыковая зона
Гагра1210
9
Стыковая зона
Самгурали129
10
Зона вылета
Самтредиа127

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