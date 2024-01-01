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Витебск - Сморгонь 10 Мая прямая трансляция

10 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 8-й тур
Витебск
Сморгонь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Сморгонь, которое состоится 10 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витебск
Витебск
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
16.10.2021 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Сморгонь2 : 0Витебск
28.05.2021 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Витебск5 : 0Сморгонь
02.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 1 : 1Витебск
26.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Витебск1 : 0
21.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 0 : 1Витебск
12.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Витебск2 : 0
05.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур 1 : 1Витебск
01.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Сморгонь0 : 0
27.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 2 : 0Сморгонь
19.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Сморгонь2 : 2
14.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 1 : 1Сморгонь
05.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур 2 : 3Сморгонь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь716
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ716
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест715
4 Неман715
5 Динамо Мн713
6 Гомель711
7 Витебск711
8 Ислочь79
9 Арсенал78
10 Слуцк77
11 Днепр М76
12 БАТЭ76
13 Сморгонь76
14 Нафтан75
15
Зона вылета
Минск72
16
Зона вылета
Шахтёр С7-16

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