Вратарь «Реала Сосьедад» Ремиро может перейти в «МЮ»

Дата публикации: 08-05-2024

«Ман Юнайтед» намерен заполучить вратаря «Реала Сосьедад». Речь идет об Алексе Ремиро.



В команде с «Олд Траффорд» крайне разочарованы игрой Андре Онаны. Камерунец, присоединившийся к «красным дьяволам» перед стартом сезона, допускает слишком много ошибок. В 49 матчах во всех турнирах он пропустил 79 голов. Новый совладелец «МЮ» Джим Рэтклифф считает, что кипер не соответствует уровню команды.



По данным испанских СМИ, «Сосьедад» будет просить за Ремиро минимум 70 000 000 евро. «Манкунианцы» рассчитывают снизить ценник в ходе переговоров.



Алекс играет за клуб из Сан-Себастьяна с 2019 года. «Бело-голубым» он достался бесплатно, потому что пришел свободным агентом.



В текущей кампании 29-летний испанский страж ворот был задействован 45 раз (пропустил 40 голов), 20 матчей сыграл «на ноль».



Источник – «Marca».