Чехия - Финляндия 10 Мая прямая трансляция
Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17383
10 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия - Финляндия, которое состоится 10 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чехия
Финляндия
Главные тренеры
|Кари Ялонен
|Юкка Ялонен
История личных встреч
|02.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|1 : 4
|10.02.2024
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|4 : 2
|14.12.2023
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|2 : 1
|11.11.2023
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|3 : 7
|04.05.2023
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|3 : 2 ОТ
|11.02.2023
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|6 : 1
|15.12.2022
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|2 : 3
|12.11.2022
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|2 : 5
|24.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|3 : 0
|07.05.2022
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|1 : 3
|05.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|1 : 2
|04.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|0 : 2
|02.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|1 : 4
|11.02.2024
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|3 : 5
|10.02.2024
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|4 : 2
|05.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|3 : 4 Б
|04.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|1 : 3
|02.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|1 : 4
|11.02.2024
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|1 : 2
|10.02.2024
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|4 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Канада
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Финляндия
|0
|0
| 3
1/4 финала
|Швейцария
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Чехия
|0
|0
|5
|Дания
|0
|0
|6
|Норвегия
|0
|0
|7
|Австрия
|0
|0
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|США
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Германия
|0
|0
| 3
1/4 финала
|Швеция
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Словакия
|0
|0
|5
|Латвия
|0
|0
|6
|Франция
|0
|0
|7
|Казахстан
|0
|0
| 8
Зона вылета
|Польша
|0
|0