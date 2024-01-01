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Чехия - Финляндия 10 Мая прямая трансляция

Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17383
10 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Чехия
Финляндия

Анонс матча
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Статистика встреч
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Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия - Финляндия, которое состоится 10 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чехия
Финляндия
Главные тренеры
Финляндия Кари Ялонен
Финляндия Юкка Ялонен
История личных встреч
02.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры Чехия1 : 4Финляндия
10.02.2024 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Финляндия4 : 2Чехия
14.12.2023 Еврохоккейтур Швейцарские игры Чехия2 : 1Финляндия
11.11.2023 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Финляндия3 : 7Чехия
04.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры Финляндия3 : 2 ОТЧехия
11.02.2023 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Финляндия6 : 1Чехия
15.12.2022 Еврохоккейтур Швейцарские игры Финляндия2 : 3Чехия
12.11.2022 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Финляндия2 : 5Чехия
24.05.2022 ЧМ-2022 Группа B Финляндия3 : 0Чехия
07.05.2022 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Финляндия1 : 3Чехия
05.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры Чехия1 : 2
04.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры Чехия0 : 2
02.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры Чехия1 : 4Финляндия
11.02.2024 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer 3 : 5Чехия
10.02.2024 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Финляндия4 : 2Чехия
05.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры 3 : 4 БФинляндия
04.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры 1 : 3Финляндия
02.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры Чехия1 : 4Финляндия
11.02.2024 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer 1 : 2Финляндия
10.02.2024 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Финляндия4 : 2Чехия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада00
2
1/4 финала
Финляндия00
3
1/4 финала
Швейцария00
4
1/4 финала
Чехия00
5 Дания00
6 Норвегия00
7 Австрия00
8
Зона вылета
Великобритания00
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
США00
2
1/4 финала
Германия00
3
1/4 финала
Швеция00
4
1/4 финала
Словакия00
5 Латвия00
6 Франция00
7 Казахстан00
8
Зона вылета
Польша00

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